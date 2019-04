Tiene cáncer y se encadenó en la obra social porque no le autorizaban la operación

José Sánchéz, tiene cáncer y la fecha para su operación fijada para el viernes próximo, pero la obra social que tiene no le quiere autorizar la cirugía. Ante la desesperación de la situación, este martes, decidió encadenarse en las oficinas de la aseguradora de salud.





Hace 23 años que José aporta a la Obras Social Trabajadores Estacioneros de Servicio en San Juan, pero desde allí dijeron que tenía una deuda de tres meses. En contraposición el afiliado presentó los papeles que acreditan que si realizó los aportes correspondientes.

"No me queda otra, vine hablar y no me daban solución. Venía todo bien, hasta el prequirúrgico tengo realizado, pero cuando debieron autorizar la operación todo cambió", contó Sánchez a Canal 8.

El afiliado indicó que no se iba a mover de aquí hasta que desde la obra social no le den una solución.