Tiene 18 años, se encontró con dos niños en situación de calle y ahora corta el pelo para ayudarlos

Al otro día se fue hasta la plaza departamental, puso un cartel y una silla. Ofrecía cortar el pelo a cambio de ropa o zapatillas. La reacción de la gente fue impresionante. "Se acercó gente a decirme que tenía ropa que me la daban sin necesidad de cortarse el pelo otros se lo cortaron y me llevaron donaciones", contó a sanjuan8.com.





Guadalupe, tiene 18 años, y hace un año que se recibió de peluquera. Cuando vio la situación de los chicos no dudo en ayudarlos de alguna manera. "He juntado mucha ropa, se las lleve donde me dijeron que vivían pero no los encontré. En cambio vi una familia que estaba en la misma condición que ellos y se los dejé. Todavía tengo más prendas. Espero encontrar a los hermanos así se los doy", dijo la joven.