Tiempo de arrepentirse: el silencio de Energía San Juan

Un verdadero escándalo resultó del caso que la Justicia decidió investigar a raíz de una información que San Juan conoció a través de Noticiero 8. Un "arrepentido" decidió contar lo que supuestamente le ocurría mientras era empleado de una empresa subcontratista de Energía San Juan. Su versión la tomó el Fiscal Daniel Galvani e inmediatamente solicitó la investigación de un caso que por sus características no registra precedentes. La Justicia deberá investigar y por ende determinar si Energía San Juan, la empresa concesionaria del Servicio de Energía Eléctrica en San Juan, realiza alguna maniobra para evitar reconocer daños provocados por el mal servicio a los usuarios. Además deberá establecer qué presunta responsabilidad tendría la firma subcontratista a la que Energía San Juan le confió la labor de determinar el reconocimiento o no de esos daños; si es que finalmente determina como válida la denuncia del ex empleado denunciante.

Al conocerse el caso, una gran mayoría de usuarios que alguna vez hicieron un reclamo por subas de tensión o por alguna causa desconocida que les quemara artefactos eléctricos y no les fue reconocida; empezaron a dudar acerca de si en verdad no fueron víctimas de un ardid que buscó perjudicarlos para que la empresa Energía San Juan evitara el pago oneroso de esos artefactos.

La gran pregunta ahora es ¿Por qué el silencio de Sergio Gurgui, el Gerente de Energía San Juan? ¿Tiene algo que esconder? ¿Está diseñando alguna estrategia de defensa que oculte algo? ¿Por qué no quiere expresarse ante las insistentes requisitorias de Canal 8 para que dé su versión de lo acontecido. No podemos entenderlo y no quisiera decir que "el que calla otorga", porque sería usar un dicho popular en un caso que es digno de un análisis mucho más responsable y profundo. Gurgui tendrá que dar explicaciones ante la Justicia, allí no podrá anteponer ningún pretexto o dilación que busque entretener con alguna respuesta que solo busca salir del paso, al menos eso es lo que recibimos como respuesta en canal 8 cada vez que lo convocamos.

El caso del "arrepentido" y la consecuente investigación judicial merece la versión de la empresa Energía San Juan y también del EPRE ante la opinión pública. Hasta aquí los únicos que salieron a defenderse son los directivos de la firma DISEI, quienes aseguran que irán hasta las últimas consecuencias y buscarán limpiar el nombre de la firma. Nos llama poderosamente la atención el silencio de Energía San Juan.

El juez Eduardo Raed, que subroga a Pablo Flores en el Segundo de Instrucción, vio elementos en la causa que lo hicieron iniciar una investigación y con la velocidad que el caso requiere debido a que el servicio de energía eléctrica es esencial y se brinda a toda la población de San Juan. No puede haber ninguna duda sobre la honestidad de entrega de esa labor, porque si existen perjudicados ante esta presunta revelación, nos encontraríamos ante un verdadero escándalo y de proporciones tales que ni siquiera podemos imaginar.

Nuestro deber como canal de televisión con la trayectoria de 54 años en San Juan nos obliga a poner en evidencia el caso que nos excede en lo meramente informativo; no se trata de una noticia más, es una noticia que debía llegar a la Justicia para que diga quién tiene la razón y en qué situación quedamos todos los ciudadanos que somos rehenes de un servicio concesionado a un privado.

Es la gente nuestro único afán y el motivo de nuestros desvelos. Son todos los sanjuaninos los que merecen el mínimo respeto de una empresa que se vale de ellos cada vez que manda una boleta de luz a sus hogares.

La empresa Energía San Juan no duda un minuto en cortar el suministro a quienes no lo abonan, no duda un instante en ser implacable ante el incumplimiento del usuario que quizás no puede pagar porque no tiene como hacerlo... a Energía San Juan no le tiembla el pulso ante ninguna realidad personal, familiar o barrial que tal vez merezca ser atendida. Para esos casos, la respuesta es inmediata, ahí sí responde de manera efectiva; y no acepta ninguna explicación ni pedido de espera; corta la luz y punto. Exigimos el mismo trato.

Por este caso habrá un dictamen y la Justicia dirá que asidero tiene el testimonio de un hombre que asegura haber recibido presiones para, según sus propias palabras, hacer un trabajo para el que no estaba preparado y haber provocado que mucha gente firmara formularios que él mismo redactaba presuntamente incorrectos y que inducían a desistir de un reclamo que quizás era válido.

Esperaremos ese dictamen y será una vez más canal 8 el que lo muestre a la gente sea cual fuere ese veredicto que echará luz ante este caso que, estamos seguros, obligará a revisar todos los procedimientos de control y de logística tanto de la empresa como del Ente Regulador y será la única respuesta a ustedes nuestros televidentes y lectores que la están esperando.