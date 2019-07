A La vaga le gusta hacer gimnasia. Descubrió que el entrenamiento diario es la energía mejor invertida. Llena de trámites por la habilitación del nuevo local de "La espumita", estaba yendo al gym a un horario que no era el habitual. Por lo tanto, alternaba con otras compañeras.





Y, ya se sabe, que en un grupo se pega onda con algunas y con otras, no. Calladas, charlatanas, mironas, colgadas, introvertidas, extrovertidas. ¿Falta alguna tipología? Sí, the competitive-calza pescadora.





No siempre, pero por lo general, the competitive es la autodesvalorizada encubierta que corre en vez de trotar, que toma una pesa de 5kg en vez de 2 y medio, que de las 3 opciones que da el profe, hace la más heavy. Ve a cualquier persona como una amenaza por vaya-a-saber-qué-mambo-personal. Un desgaste.





La vaga es súper tranquila, no se mete con nadie. Medio naif también, por no decir, caída del nido. Dicho ésto, le costó darse cuenta de la provocación de the competitive. Primero la empujó cuando fueron a buscar las colchonetas (What? ¿Hay personas adultas que se mueven así?) Después la tomó de atrás, por los hombros, desplazándola hacia la izquierda sin mediar palabra.





Entre sorprendida y molesta, La vaga dejó pasar la incómoda situación. ¿Con qué necesidad iba a ocasionar un mal rato al profe y a las otras chicas?





Al día siguiente, La vaga llegó al gym bien predispuesta. Pensó que calza pescadora habría tenido un problema que la llevó a actuar de esa manera tan, tan, bueh, así. Activó su espíritu sororor, comprensión y tolerancia a la enésima potencia.





Comenzó la clase y...





Entrada en calor, the competitive realizaba movimientos de brazos y piernas que pasaban a centímetros de La vaga, invadiendo su espacio. El colmo fue cuando al reubicarse para hacer un ejercicio cardio, calza pescadora levantó su mano derecha e hizo el gesto de vaya-para-allá.





No hay caso. The competitive ones se ceban, siempre van por más. Hasta que alguien les saca roja: qué te pasa, hasta cuándo me vas a dar órdenes.





A La vaga le gusta hacer gimnasia. Descubrió que poner límites no es tener mala onda, es la energía mejor invertida en hacerse respetar.