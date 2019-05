Terror en el parque: la empresa había convocado al INTI para chequear los juegos en estos días

/// Por María Eugenia Vega









Aunque ya pasó lo peor, la investigación sobre lo que ocurrió la madrugada del pasado domingo en el Hollywood Park, comenzó a mover sus hilos. Mientras tanto, desde el INTI, que es el organismo público encargado de chequear, pero sin obligaciones, el estado de los juegos peligrosos, aseguraron a sanjuan8.com que estaban a días de instalarse en San Juan por pedido de la empresa.













Esto no ocurrió porque días antes de que se produjera el desembarco, un problema –que se presume fue mecánico- en el Discovery, puso en riesgo la vida de 31 personas en el Jockey Club. Entonces, a la firma no le quedó otra que cerrar sus puertas, debido a la clausura preventiva que se dictó por parte de las autoridades sanjuaninas, y comenzó a armar los bolsos finalizando la jornada de este miércoles, quedando en pie únicamente el juego del terror.













Esto ocurre porque hay pericias que realizan Bomberos, Criminalística y profesionales electromecánicos de la Universidad Nacional de San Juan, para establecer cuál fue la falla. Este juego había sido testeado por el INTI el año pasado y, según manifestó a este medio uno de los técnicos responsables, estaba en condiciones.









La certificación que emite el INTI no es de peso legal, sólo es una constancia de chequeo que se realiza siempre y cuando los propietarios de los parques de diversiones pidan el servicio como modo de consulta, para verificar que todo está bien. Entre los ítems que emite este organismo adjuntan la recomendación de verificar los juegos cada un año.









"Esto no quiere decir que con el hecho de que todos los años haya un control, no haya que hacer mantenimiento constante. De hecho, lo más importante para que todo funcione correctamente y se eviten problemas en el funcionamiento de una máquina es el mantenimiento", remarcó Jorge Schneebeli para sanjuan8.com.













"La inspección que hicimos el año pasado, tiene que ver con la evaluación de algunos componentes críticos en cada juego y los elementos que puedan poner en riesgo a los usuarios. No se habla de vida útil, más bien, todo depende del mantenimiento que tenga. Lo que hay son elementos de control para garantizar que se cumplan ciertos requisitos mínimos para garantizar la seguridad. En el caso de este Discovery, no encontramos ninguna anomalía asociado al alcance del informe que realizamos", aseguró Schneebeli.









Lo cierto es que no hay legislación específica que prohíba puntos claros en la instalación y funcionamiento de este tipo de parques de diversiones, donde las máquinas, que no son chequeadas en su colocación, pueden causar perjuicios si no funcionan correctamente.