Tercera mesa intersectorial, con propuestas propias para el Acuerdo San Juan

Acuerdo San Juan avanza hacia un documento único elaborado gracias al aporte colectivo de 70 sectores convocados, lo que lo convierte en la primera hoja de ruta de todos los sanjuaninos, sin distinción de color político, creencia religiosa o actividad, todos aportaron. Incluso aquellos ciudadanos que no se sintieron representados por ningún gremio, cámara empresarial, ONG, etc., pudieron aportar ideas a través de la página web de ASJ, pura participación democrática.

El martes por la mañana se realizó la tercera mesa intersectorial donde se reunieron los representantes de los 18 sectores de la instancia anterior, y se sumaron las voces de intendentes, periodistas y legisladores.

La coordinadora general de ASJ y ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, dio la bienvenida y recordó el camino recorrido, mesas sectoriales y 10 aportes surgidos de cada mesa, más los 190 aportes de los 19 departamentos.

En esta instancia, las 10 mesas intersectoriales deben elegir acciones prioritarias.

“El gobernador nos presentó este gran desafío de sentarnos en esta mesa, primero por sectores, y diagramar esta hoja de ruta para salir de la pandemia con una economía menos dañada y más rápida salida al desarrollo económico y social”, dijo Aubone.

Los coordinadores de la mesa fueron Andrés Díaz Cano, ministro de Producción, y Raúl Tello, secretario de Ambiente.

“Es una alegría poder estar en esta mesa donde somos todos actores pero ustedes son protagonistas”, dijo Tello.

Por su parte, Díaz Cano agradeció esta mesa de construcción colectiva donde se ven las caras los representantes de todos los sectores. “Eso indica que todos los sanjuaninos estamos representados y significa que todos podemos dejar nuestra impronta”, señaló.

Héctor Allende, de la mesa Cultos, destacó el debate constructivo que tuvo su mesa. “Llegamos sin dificultades a establecer diez acciones: implementar en San Juan un tribunal de tratamiento de drogas y la creación de un centro de atención y tratamiento para varones que ejercen la violencia”. Aseguró que esto no implica más gasto para el Estado, con beneficios mayúsculos.

Respecto a los varones que ejercen violencia mencionó que en las poblaciones vulnerables el femicidio tiene estadísticas cada vez más abultadas. Si el Estado coordina con los ministerios el tratamiento de las causas profundas del varón violento, se bajarían las estadísticas de la violencia de género y los femicidios.

De la mesa de Obras y Energía, el representante de la Cámara Argentina de la Construcción, Ante Dumandzic, propuso reactivar la economía y poner en marcha los puestos de trabajo que se cayeron por la pandemia.

Aseguró que para reactivar la mano de obra se necesita la construcción de viviendas, “San Juan tiene un déficit de 80 mil viviendas, si construimos 6 mil por año logramos bajar el déficit en 10 años. La construcción motoriza toda la economía y se necesitan 4 personas por vivienda. Proponemos en forma inmediata la construcción de 4 mil viviendas y después 6 mil por año, ¿como? A través de sistemas de participación público- privado, a través de Estado y desarrolladoras con un sistema financiero que acompañe, y la obra pública tradicional”.

Agregó, a modo de sugerencias, que el Estado debe propiciar la minería del cobre que necesita la provincia ya que además la actividad de la minera metalífera necesita cal, también pidió y calidad institucional para generar inversiones.

También de este sector, Andrés Destéfano agregó que energía y agua son dos temas prioritarios y que se debe reglamentar en la provincia la ley 27.424 de generación distribuida, para recuperar competitividad, generación de nuevos polos productivos, eficiencia en logística y acceso al crédito.

Respecto al agua señaló que se necesita mejoramiento y apertura a los puntos de acceso para nuevos puntos de toma para aumentar el área cultivada de la provincia en este periodo de sequía que hizo que un 19 % de la producción agroindustrial se retraiga.

Jaime Barcelona, de la mesa Trabajo (gremios) pidió políticas públicas para fortalecer el aparato productivo, donde participen Estado, trabajadores y empresas. Hay varios ejes que se tienen que fortalecer, en lo social lo prioritario es la jerarquización de la Subsecretaría de Trabajo para que sea el ente previo antes de llegar a la Justicia.

También sugirió modificar la ley 377, Código Procesal Laboral. Señaló que Compra San Juan es oportunidad para que las empresas locales generen mano de obra, se debería incluir en los requisitos establecer una mínima mano de obra sanjuanina y que se incorpore como requisito a la Ley 158 para incluir mano de obra local.

Otras ideas aportadas a le mesa fueron un plan de desarrollo energético para la provincia para ir hacia energías renovables; impuesto a los bancos y que ese fondo se destine a pymes y emprendedores para fomentar el trabajo; y capacitación para el sector público y privado entre sindicatos empresas y Estado provincial.

Ivan Grgic, de la mesa Minería, contó que la exploración en San Juan está en sus inicios aunque se llevan muchos años, y que la actividad requiere gran inversión sin retorno. En el proyecto de cobre José María llevan 10 años de exploración y podrán pasar a la construcción pero en estas etapas no hay retorno, recién cuando se empiece a producir.

Señaló que se necesita un programa de atracción de inversiones que debe tener una serie de elementos, como por ejemplo aplicar el artículo 19 de la Ley de Regalías por el cual las empresas puedan hacer inversión en infraestructura; otro es sobre las retenciones para asegurar a los inversiones que se trasladarán en el tiempo.

Mencionó que los programas de las empresas mineras de desarrollo de comunidades, desarrollo de emprendedores, del ambiente en general, requieren tiempo y dinero. Y que San Juan está en condiciones de decirle al mundo vengan a invertir, sobre todo con el estatus sanitario que tiene la provincia y que aporta valores que el mundo minero tiene. “Nos falta darle forma de programa y mayor visibilidad”.

Cristina López, senadora nacional, dijo que es muy gratificante ver en la mesa la variedad de representaciones y aportes. “Celebro estos encuentros que también se dieron en todos los departamentos porque significa que el sector privado, más distintos sectores sociales y el Estado establecen un diálogo y para ello hace falta un idioma común. A veces eso es lo que nos falta pero este tipo de encuentros produce ese idioma común con la única meta de mejorar la situación de San Juan. No hay tema que no haya quedado sin tratar, minería, ambiente, agua, soy presidenta de la Comisión de Educación en el Senado y vi que está incluida la necesidad de la conectividad y lo relaciono con la educación porque en esta pandemia saltó la necesidad cuando muchos chicos no tenían acceso. San Juan tiene 35 % de conectividad y está entre los problemas a solucionar. Siempre es bueno escuchar de verdad y que se mantenga esta relación de diálogo, porque mientras provincias ya están peleando elecciones acá estamos dialogando y pensando en el presente y en el futuro de todos”.

Daniela Riveros, defensora oficial y representante de la mesa de Justicia, presentó una propuesta integradora: formación y fortalecimiento de redes de trabajo, contención y capacitación entre los miembros del sector Justicia para lograr el acceso a justicia de todos los miembros de la comunidad. A través de los programas Justicia Rural y Justicia en tu Comunidad que funcionan en todos los departamentos.

Federico Zapata, de fundación Espartanos y representante de la mesa de DDHH, puso énfasis en las capacitaciones para las personas del Penal, para lo que no se requiere gran inversión pero sí el compromiso de empresas y sindicatos para formar a los internos del servicio penitenciario y que tengan una herramienta cuando salgan y hayan cumplido su condena. “Muchos son analfabetos y si bien hay una escuela se necesita ampliarla. Además se necesita el cupo laboral para personas que salen en libertad y que tengan la posibilidad de tener un trabajo registrado. La idea es que las empresas que son proveedoras del Estado tengan un cupo laboral para estas personas”.

Emilia Merino, de la mesa de Ambiente, pidió la difusión de la ley de tenencia responsable, y que se implementen políticas ambientales dentro de las escuelas en todos los niveles. A largo plazo apoyan el ordenamiento territorial ya que al expandir la zona urbana se reduce la tierra cultivable y desequilibrios en la fauna autóctona.

La periodista Marcela Podda, conductora de AM 1020, destacó la ausencia de la palabra comunicación en los discursos. “El trabajo que hacemos entre todos será más eficiente si se valora a la comunicación, la tecnología será clave pero también tenemos que valorar el conocimiento porque nadie valora lo que no conoce; tu proyecto puede ser el mejor del mundo pero si no lo conocen no lo van a apoyar. En esta pandemia los comunicadores hemos asistido al mayor registro de noticias falsas de la historia. El ciudadano buscó en el medio de comunicación tradicional el medio de afirmar una verdad. Los medios damos fidelidad al mensaje, buscamos aportar fiabilidad porque estamos atestados de mala información. Debemos tener medios de comunicación fuertes que nos permitan defender este espacio común que tenemos los sanjuaninos. Pido a los funcionarios que hagamos una discriminación y sepamos distinguir aquellos que ante una computadora o un micrófono informan con seriedad, con respeto, usando las palabras correctas y transmiten el mensaje que se debe dar, de aquellos que usan palabra o el papel solo por llenarlo. Sarmiento decía que ‘Todos los problemas son problema de educación’, la mayor parte de las soluciones que plantean acá van de la mano de la comunicación. Téngalo en cuenta a la hora de pautar y que sea parte de la obligación del Estado al momento de informar a la comunidad, porque sin comunicación será imposible llegar a buen puerto”.

De la mesa Financiera, Cecilia Gregori propuso impulsar el conocimiento de las herramientas financieras y visualizó la necesidad de una mesa coordinadora que una la oferta pública y privada de financiamiento de modo que las pymes pueda acceder a las distintas herramientas. Se propuso a la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones para crear una carpeta crediticia única.

Fabián Flaqué, de la mesa Deportes, destacó la propuesta de donación de sangre que surgió de esa sectorial. Propusieron firmar un acuerdo con federaciones y clubes para donar sangre todos los años y se pueda difundir como servicio a la comunidad.

Generar políticas que faciliten capacitación a los jóvenes que los acerquen a un empleo formal fue la propuesta de Yesica Mestre, de la mesa Juventud.

Lidia Alonso, de la mesa Salud, contó que trabajaron distintas temáticas y puso el foco en campañas de concientización y tratamiento de pacientes no Covid para que asistan a la consulta. Una de las estrategias es un sistema de score para pacientes crónicos donde con sistema informático se la da un puntaje y se defina si su atención es urgente o no.

De la mesa Economía del Conocimiento, Daniel Baca propuso la creación de red de proveedores de economía del conocimiento que busca fortalecer el sector para fomentar la generación de empleo, ya que se trata de una actividad que demanda mucho empleo.

David Gardiol, de la mesa Cultura, destacó que fue uno de los sectores a los que más golpeó la pandemia y que el ASJ visibilizó muchos sectores que no estaban en el foco de nadie. Planteó que la generación de recursos económicos para los trabajadores de la cultura se puede realizar a través de la ley de mecenazgo que plantea recaudar a través de la tributación de empresas privadas y que sea destinada a este sector.

Mario Lahoz Montilla, del sector Turismo, propuso la reactivación inmediata del turismo integrando a San Juan a los parques nacionales para fomentar el turismo en esos parques. También la necesidad de conectividad para el desarrollo del turismo en los departamentos alejados; además de la puesta en valor de nuevos atractivos turísticos que tiene San Juan y que todos los proyectos estén avalados por un profesional de turismo.

Del sector Educación se destacó la necesidad de conectividad, el 35% de conectividad actual en la provincia incentiva a trabajar en nodos, territorialidad y acceso, elementos fundantes para las políticas educativas del Ministerio de Educación, aseguró Daniela Guzmán. También contó sobre el retorno a las escuelas en sistema bimodal, presencial y no presencial. Acciones territoriales en departamentos de acceso limitado y se garantice el derecho a la educación con contención socioemocional.

Carlos Jaime, diputado provincial y representante de la mesa Partidos Políticos y Legislatura, propuso la creación de una plataforma digital de compra venta para que los productores y pymes sanjuaninas puedan vender sus productos. Que esta plataforma este acompañada de capacitaciones.

De la mesa de Industrial, Agrícola Ganadera, Antonio Giménez puso énfasis en la creación de un centro logístico y multimodal y simplificación de procedimientos. Y creación de la zona primaria aduanera.

Cristóbal Sánchez, de la mesa de Entidades Profesionales, pidió la modernización del Estado. Propuso que la Federación de Entidades Profesionales pueda ofrecer un organismo de consulta para el Estado y devolverle a la comunidad todo lo que recibieron de ella.

El jefe de Policía y representante de la mesa de FFAA y Seguridad, Luis Martínez, destacó la interrelación que debe existir entre todos los organismos en la seguridad para el mejor ejercicio de la misma. Y la creación de un Observatorio de Seguridad.

Andrés Montes, gerente de Diario de Cuyo, agradeció la invitación y destacó la labor de los medios de comunicación en la pandemia que desde el primer día de la cuarentena estuvieron trabajando, y que además tuvieron una gran tarea contra las fake news.

Luego, Tello destacó este espacio de construcción colectiva.

Finalmente se definieron propuestas de la mesa tres, la agenda legislativa y las sugerencias.

Agenda Legislativa

Ley de Ordenamiento Territorial.

Ley de Uso de Agua y manejo del recurso hídrico.

Reglamentación de Ley de Generación Distribuida.

Ley Provincial de Seguridad Pública.

Aplicación de Ley de Uso de Regalías Mineras.

Modificar la Ley 377 – Código Procesal Laboral.

Modificación de la Ley del Compre San Juan para el establecimiento de cupos para mano de obra sanjuanina.

Ley de Mecenazgo para el fortalecimiento de actividades e industrias culturales

Eje 1: Políticas Públicas, Gobierno e Instituciones

Propuesta 1: Formación y fortalecimiento de redes de trabajo, contención y capacitación entre los miembros del sector justicia, de este sector con los otros poderes del Estado y con la sociedad para lograr un mejor acceso a la justicia de los miembros de la comunidad, implementando todas las herramientas de información y comunicación a ese fin.

Cómo: Fortalecer el Programa Justicia Rural y Programa Justicia en tu Comunidad para garantizar el Patrocinio Jurídico Gratuito.

Propuesta 2: Impulsar la Modernización del Estado y una mayor calidad institucional

Cómo: 1. Estado amplio y con participación. 2. Agilidad burocrática. 3. Digitalización de procesos y la relación con el ciudadano. 4. Capacitación en uso de herramientas digitales y estrategias de comunicación. 5. Jerarquización de la Subsecretaría de Trabajo. 5. Articulación del Estado con las Instituciones Profesionales (Federación y Colegios) para que brinden su know how y asesoramiento en distintas áreas de gestión.

Propuesta 3: Formación de un Consejo de Seguridad Pública y de un Observatorio de Seguridad Pública

Cómo: Fomentar el trabajo articulado en seguridad a través de una mayor interrelación con los organismos del Estado y entre las áreas de seguridad, la comunidad y actores económicos.

Eje 2: Propuestas Estructurales de Base para el Desarrollo

Propuesta 4: Zona Primaria Aduanera con un Centro Logístico Provincial Multimodal.

Cómo: Gestión ante Nación.

Propuesta 5: Promover la eficiencia energética, las energías renovables y el tratamiento del agua, la protección de la biodiversidad y promoción de la economía circular.

Cómo: 1. Máster Plan del Agua. 2. Difusión de la Ley de la Tenencia Responsable del Cuidado Animal en escuelas y en la comunidad.3. Tratamiento de residuos e incentivos para el desarrollo de la economía circular. 4.

Educación ambiental y sobre cuidado animal. 5. Créditos para financiar el desarrollo de obras de aguas y energías.

Eje 3: Fortalecimiento Social

Propuesta 6: Garantizar el retorno presencial a las escuelas manteniendo la bimodalidad para la continuidad y sostenimiento de las trayectorias educativas.

Cómo: Acciones territoriales y planificación del trabajo jurisdiccional a partir de la articulación con otras instituciones por ejemplo el Ministerio de Salud. Inversiones en conectividad para garantizar el acceso a la educación digital en todas las instituciones educativas.

Propuesta 7: Campaña de concientización para la difusión de tratamiento de pacientes no Covid-19.

Cómo: Garantizar circuitos de atención diferenciados. Expandir el sistema de score para pacientes crónicos aplicados al sistema de asignación de turnos. Fiscalización por parte de los pacientes de los protocolos en salud.

Propuesta 8: Implementar en San Juan un tribunal de tratamiento de droga y creación en el Estado de un centro de tratamiento para varones que ejercen violencia.

Cómo: Tratamientos monitoreados por jueces y especialistas que acompañen la rehabilitación. Determinar la obligatoriedad del tratamiento. Abordaje y tratamiento de las causas profundas del varón violento a partir del trabajo interministerial.

Propuesta 9: Capacitación para la inserción laboral e incorporación de cupos laborales para los liberados que ya cumplieron condena.

Cómo: Con participación de empresas proveedoras del Estado. Programas de capacitación adecuados a la demanda empresarial e industrial. Incentivos a empresas privadas para el acceso al sistema formal de nuevos trabadores (Primer Empleo). Participación y compromiso de empresas y sindicatos para la implementación de las capacitaciones. Ampliar el cupo educativo y la infraestructura para impartir un programa de educación y alfabetización en el sistema penitenciario. Elaborar calendario de capacitaciones para trabajadores temporarios.

Propuesta 10: Fortalecer la comunicación propositiva y el sistema de medios de comunicación en San Juan.

Cómo: Valorizar la comunicación responsable en su rol de difusión de los actos de Gobierno y actividades privadas en general.

Propuesta 11: Fomentar campañas de concientización de donación de sangre

Cómo: Acuerdo con las federaciones y clubes deportivos potenciado por participación de personalidades públicas

Eje 4: Desarrollo Económico

Propuesta 12: Plan de Reactivación de la Mano de Obra.

Cómo: Reactivación de la construcción de viviendas. Objetivo a corto plazo: 4.000 viviendas luego 6.000 por año. Participación pública – privada. Financiamiento que acompañe a constructoras. Expandir la obra pública.

Propuesta 13: Creación de un impuesto a bancos públicos y privados con el objetivo de redistribuir el ingreso de éste entre pymes locales.

Propuesta 14: Creación de una Unidad de Coordinación que una la oferta pública y privada de financiamiento de la Provincia de San Juan.

Cómo: Carpeta Crediticia Digital Única. Trabajar en la comunicación y difusión de herramientas financieras informando sobre el alcance del financiamiento a los sectores productivos de la Provincia.

Propuesta 15: Creación de una Red de Proveedores de la Economía del Conocimiento y creación de una plataforma digital de compra venta de productos sanjuaninos como herramienta para fortalecer el Compre Local.

Cómo: Capacitación a actores intervinientes (empresarios, productores, artesanos, consumidores) en comercio digital.

Propuesta 16: Programa de atracción de inversiones para promover la exploración y explotación de recursos mineros.

Cómo: Aplicación de la Ley de Regalías para promover el intercambio de inversiones en infraestructura y bienes de capital por regalías. Modificación en la política de retenciones. Desarrollo de Proveedores. Efecto de desarrollo sobre las comunidades. Responsabilidad Ambiental. Trabajar en la visibilidad de las oportunidades de inversión y de las ventajas competitivas de San Juan.

Propuesta 17: Fortalecer la actividad turística en San Juan para su inmediata reactivación.

Cómo: Trabajar en conjunto con Parques Nacionales para el desarrollo turístico. Inversión en infraestructura y conectividad en departamentos alejados. Puesta en valor de nuevos productos y servicios turísticos, por ejemplo, el turismo termal. Aval de nuevos proyectos por parte de profesionales en turismo.

Sugerencias: Trabajar para concretar y poner en marcha un proyecto de cobre.

