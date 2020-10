Salud asegura que los equipos terapistas del área crítica cubren todas las demandas

"Al día de la fecha, el equipo de profesionales que trabaja en las terapias está absolutamente cubierto. Se está trabajando de manera organizada, con altísimo compromiso y buenos resultados", así lo manifestó el jefe de Medicina Sanitaria, Matías Espejo, quien aseguró que el recurso humano necesario para hacerle frente al Área Crítica Covid está disponible en San Juan.

"El equipo no se compone de médicos o respiradores, solamente. La unidad es compleja; tiene cuestiones estructurales, no estructurales y cuestiones organizacionales", esta aclaración fue la introducción a la explicación de que la situación no es liviana, pero está controlada.

Si bien, el número de casos creció exponencialmente estos dos últimos meses, tras el brote de Caucete, y las camas de terapia son cada vez más demandadas por los sanjuaninos, el recurso humano que las controla está disponible por ahora.

Las cuestiones no estructurales a las que hizo alusión Espejo, tienen que ver con el equipamiento que requiere una terapia intensiva, en el área crítica covid. Respiradores, sistemas de monitoreo de signos vitales, la aplicación de la medicación con control exhaustivo etc.

En cuestiones de recursos humanos no se trata sólo de pensar en terapistas sino de todo el equipo que lo acompaña. Esto implica a los kinesiólogos, enfermeros, ayudantes y diagnóstico. este recurso está disponible, según manifestaron esta mañana las autoridades de Salud Pública.

Sin embargo, con 42 camas críticas disponibles para Covid y 13 pacientes con respirador artificial en este momento, se sabe que habiendo circulación viral, tal como se reconoció esta mañana, hay preocupación.

Es por eso que se le solicitó una vez más a los sanjuaninos que se tenga en cuenta la cantidad de casos que hay y que la curva seguirá subiendo de manera exponencial si no se toman las medidas necesarias. Esto implica que la población debe cumplir a rajatabla lo pedido por Salud en cuanto al distanciamiento social y a los recaudos sanitarios.