"Telos" en crisis: el verano fue un fracaso y esperan repuntar para el Día de los Enamorados

La inflación, la suba del combustible y el dólar no solo afecta al consumo de los alimentos de la canasta familiar, sino que también repercute en los momentos de ocio y entrenamiento. Según un relevamiento que realizó sanjuan8.com la mayoría de los hoteles albergues esperan repuntar para el Día de los Enamorados luego del fracaso del verano.

Una encargada de uno de los lugares más concurridos durante los fines de semana dijo a sanjuan8.com que por lo general noviembre, diciembre y enero suele ser un éxito de concurrencia de parejas. Pero este año fue diferente.

La baja se hizo sentir desde un primer momento y por ahora los números no cierran, por lo que esperan que el próximo 14 de febrero las parejas decidan pasar el día de San Valentín en algunos de los hoteles albergues. "No hay promociones especiales, pero ese día las parejas que lleguen tendrán la sorpresa de encontrarse con un pequeño presente en las habitaciones" dijo la mujer. Además como es día de semana y no es feriado el turno será de tres horas.

En cuanto al precio de los pases dijo que van desde 400 hasta 600 pesos. El turno es de tres horas y para evitar quedarse sin lugar recomendaron realizar reserva con la fe puesta de que exploten los turnos durante esa jornada, que según explicaron es un éxito puntualmente en esa fecha.