Suspenden un tercio de las carreras de formación docente

Embed Una de las comisiones de las carreras de formación docentes se suspendió en San Juan. Esto representa un tercio de los aspirantes a ser profesores de psicología, biología, tecnología o maestros de diferentes niveles.





El ministro de Educación, Felipe de los Ríos, explicó que esta decisión se tomó hasta tanto se apruebe un nuevo plan de estudio. "A nivel nacional se optó por el cierre definitivo. En San Juan no coincidimos con esto y es por ello que optamos por esta modalidad" señaló.





En la provincia hay 250 maestros en actividad, mientras que el nivel de inscriptos llega a 4.000. Por ello, y a los fines de que no haya gente que tenga su título y no pueda acceder a un trabajo es que el Ministerio decidió orientar la educación para evitar que personal capacitado y formado no tenga un espacio para desempeñarse.

Fuente: Radio Blu-Levantate