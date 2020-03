Los supermercadistas solicitan que se compre lo necesario para evitar el desabastecimiento

Una cadena nacional con sede local emitió un comunicado solicitando que quienes se acerquen sean solidarios y no se “stockeen”. En varios comercios ya se vio faltantes de algunos productos de limpieza.

Durante las últimas horas los supermercados locales al igual que el resto del país se vieron colapsados. Es que el temor de que el coronavirus avance llegó a San Juan y se hizo notar durante el fin de semana con góndolas vacías y gran concurrencia de público en los diferentes comercios.

Debido a esto es que muchos comercios tomaron medidas de seguridad y restringieron el ingreso de personas. Esta medida generó que se realicen largas colas en las puertas de los hiper, super o mayoristas y desde el sector emitieron un comunicado solicitando que se compre lo necesario.

“Si bien estamos trabajando para reforzar el abastecimiento, debido a la gran demanda de productos de higiene, limpieza, almacén, frutas, etc puede verse afectada. Le pedimos por favor comprar lo necesario”, expresó el comunicado que se difundió en las últimas horas.

Mientras tanto, Sergio Uñac, en conferencia de prensa aclaró que no deben volverse locos por posibles desabastecimientos porque "no habrá" y prometió aplicar medidas específicas para que "no falte mercadería en las góndolas".