Superbike: esperan que la plaza hotelera se complete en los últimos días

El evento mueve un significativo grupo de seguidores de todo el mundo, pero a diferencia del año pasado no hubo un boom de reserva hotelera. En el 2018, casi dos meses antes, la ocupación hotelera se completó y hasta se debió salir a buscar hospedajes en los departamentos cercanos al Circuitoo, como Zonda o Ullum. Para esta fecha, la penúltima del calendario anual, las reservas no están completas. "El año pasado fue una locura. Este año hay lugares que sí tienen el 100%, pero aún hay hoteles que no están completos. De todos modos, sin dudas, se llenarán en los días previos a la carrera", indicó Augusto Nehin de la Cámara Hotelera de la provincia.