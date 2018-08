Suba récord del dólar: un economista te dice cómo evitar gastos innecesarios

// Gabriela Varas

Si bien el traspaso de la suba del dólar al precio de los alimentos y productos de consumo masivo suele ser rápido, en el contexto actual de caída de consumo hace que sea paulatino. De todos modos quienes realizan las compras en los supermercados son conscientes que las variaciones en los precios se hace cada vez más seguido. Cómo recomendación, Dávila, indicó la posibilidad de ir a comprar a los mayoristas y en grupos. Los costos de los productos al ser por bultos son de varios pesos menos y el beneficio es para varias personas. La modalidad de grupo también se puede aplicar en el traslado al trabajo o a la escuela de los hijos.





El economista fue contundente ante la situación que atraviesa el país y remarcó que este ajuste iba a pasar tarde o temprano, en este o en otro gobierno. Destacó que el sanjuanino, y el país en general, pasó de una economía sin limitaciones a una con restricciones y es ahí en dónde se debe reacomodar la cultura de vida y no realizar gastos innecesarios.





"No endeudarse con las tarjetas de créditos es uno de los puntos más fuertes. No realizar el pago mínimo del resumen porque después el interés es mucho. Tener conciencia sobre el uso de la electricidad y el gas. Tener la precaución de usarlos a conciencia, si no estás en la habitación apagá la luz. Si cocinas hacelo con la olla tapada para acelerar la cocción. Quizás son cosas que no tenés en cuenta pero que al final permiten ahorrar", manifestó el economista a sanjuan8.com.





El impacto de la suba del dólar también afecta a un sector muy importante como es el inmobiliario. "Por ahí la gente dice que caro el alquiler de este departamento, pero si tiene el trabajo a 10 cuadras o la escuela de los chicos a 15 tenés que pensar que no movés, por ejemplo, el auto para ir y volver", explicó Dávila.





El horizonte de la economía del país no es del todo alentador para el especialista quien aseguró que hasta, por lo menos, mediados de 2019 la situación se mantendrá igual. "La realidad es que vamos a empezar a vivir los meses más fuertes del ajuste", sostuvo Dávila.