Su hija es electrodependiente y asegura que no le reconocen la tarifa social de electricidad

Carlita tiene 10 años y lucha todos los días contra un problema pulmonar que no le permite respirar por sus propios medios y para esto está conectada permanentemente a un respirador artificial. Su mamá, Yanina Guzmán, aseguró ante la cámara de Canal 8 que desde Energía San Juan no le reconocen la facturación de electricidad con tarifa social.





La pequeña es un paciente electrodependiente, está conectada las 24 horas del día a un respirador, monitor, aspirador y colchón antiescaras. Con el aumento de la electricidad la última boleta que llegó a la casa es de $3600 y los médicos que asisten a la pequeña ayudaron a la madre a pagarlo, a través de una colecta.





Yanina aseguró que realizó los trámites pertinentes para requerir la tarifa social a Energía San Juan, a través de internet, pero no sucedió lo esperado. Ayer fue a la empresa para ver si ya figuraba en el sistema lo requerido y dijo que le denegaron el pedido porque el titular del beneficio tiene que ser Carla o el beneficiario de alguna pensión. "Me dijeron que lo único que podrían hacer es mandar a un empleado para verificar el medidor pero que si estaba marcado correctamente, no había nada que hacer", aseguró la mujer.