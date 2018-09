Streptococcus Pyogenes: niegan que haya casos de la bacteria en San Juan

Mientras se confirmaba la muerte de un hombre de unos 35 años a causa de la bacteria Streptococcus Pyogenes en Pergamino, Buenos Aires comenzaron a circular varios audios en referencia a esta bacteria. Hasta que cerca del mediodía otra grabación de una sanjuanina asustó a los padres de una escuela privada de Rivadavia que rápidamente compartieron el mensaje hasta hacerlo viral.









En referencia a este caso de una nena de jardín de infantes, desde Salud Pública descartaron que se trate de la misma bacteria. "A la pequeña le dio positivo el hisopado, pero no tiene relación con el Streptococcus Pyogenes" explicaron fuentes de la carteta de Salud a sanjuan8.com. La nena de cinco años tiene angina, pero nada que sea grave y que tenga similitud a los cinco casos que se dieron en diferentes partes del país afirmaron.





Paralelamente solicitaron que ante cualquier duda o síntoma se acerquen al pediatra y llamaron a la calma ya que hasta el momento no hay alerta epidemiológica en el país. “Desde Nación no se ha enviado ningún tipo de emergencia”, afirmaron fuentes de la cartera a este diario. Por otra parte, desde el hospital Guillermo Rawson aseguraron a sanjuan8.com que no se ha montado ninguna guardia especial ya que no se trata de un brote.