"Soy el papá de un enano muy importante"

Armando Tejada festeja su tercer día del padre junto a Lichi, su pequeño gran guerrero que durante 100 días peleó en la neo del Sanatorio Argentino para que sus padres celebren con mayor orgullo en fechas importantes como las de hoy.





Lisandro nació con 26 semanas de gestación, un 28 de enero de 2016. Tres meses antes de lo programado. Desde ese entonces la vida de este padre primerizo cambió para siempre. Fueron tres meses de enseñanza: de amor a la vida y de aprender de la fuerza de un ser de tan sólo 700 gramos.





-¿Cuál fue la sensación cuando te enteraste que ibas a ser padre?





-Es algo único. No se puede comparar con nada, pero todo se potencia o toma mayor relevancia cuando tenés a tu hijo fuera de la panza. Por ahí las madres conectan mas rápido con el bebé y nosotros lo hacemos recién cuando lo vemos.





-¿Qué pasó ese 28 de enero?





-Teníamos un embarazo normal. Habíamos vuelto de las vacaciones y en esa fecha teníamos la eco 4D. Pero en la madrugada Agustina ( la mamá de Lichi) tuvo una pérdida. Nos dejaron internados. Horas después le dieron ganas de ir al baño. Cuando vino el médico, le hizo tacto y le dijo "no te movás porque se le ve la cabeza al bebé". Fue todo muy rápido. Cuando pude entrar al quirófano el panorama era: Agustina de un lado con cara de preocupada y del otro lado los médicos limpiando a Lichi y llevándoselo con el respirador en la incubadora.





-¿ Cuál fue el impacto al momento de verlo por primera vez en neo?





-Y fue muy fuerte...porque no lo había visto bien en el quirófano. Entré y todos los aparatos se veían tan grande en comparación a ese cuerpo tan chiquito. Me dijeron que todo iba a estar bien. Fue salir, llorar, desahogarme y listo, nunca más volví a llorar. Recién a los 35 días lo pude tener alzado por primera vez.





-¿Cómo fueron esos 100 días?





-A Lisandro sólo lograron ponerle una dosis de los madurativos por lo tanto nació con un problema para respirar. Él no podía dejar de tener asistencia para hacerlo. Fueron días de mejorar y empeorar. De subir de peso y bajar de peso. Nació con 1.100kg y bajó a 700 gramos. Pero el mayor inconveniente es que no podía respirar sólo. Lo operaron del ducto y encima en medio de todo mi papá se enfermó. Iba a ver a mi papá y después a Lisandro. Fue fuerte.





-¿Alguna vez pensaste que Lisandro no iba a salir?





-Nunca. Mi suegro es pediatra y el me dio la tranquilidad que el bebé iba salir. Nunca pensé en otra posibilidad. Era ir a ver a mi viejo y pensar que tal vez no salía y llegar a neo y tener la seguridad que iba a estar todo bien.





-¿Cómo fue el día en que se enteraron que les daban el alta?





-Yo estaba jugando al fútbol cuando me llamó Agustina que le iban a dar el alta. Pero no le creí. Me fui a la casa, me bañé y fui al sanatorio casi una hora después del llamado. Había un bebé grave al que tenían que aislar y Lisandro, a pesar que tenía oxigeno, estaba bien. Era la oportunidad y el momento de salir de neo. Ese día el pasillo que habíamos caminado durante 100 días nos pareció eterno.





-¿Tenés miedo ahora?





-Todo lo contrario. Cuando salimos de neo nos dijeron que el bebé debía hacer vida normal. Sí al principio lo tuvimos, pero después te vas olvidando. Yo lo dejo que corra, que se ensucie. Vamos a la cancha y verlo cantando es muy lindo. Después de todo lo que pasamos, el resto pasa a un segundo plano. Con el correr del tiempo pasás a tener recuerdos lindos y dejás un poco las cosas malas de lado. El recuerdo de la neo te queda, pero después de eso crecés muchísimo y verlo ahora en su independencia es asombros.





-¿Qué esperás de Lisandro en un futuro?





Siempre le digo a Agustina que el enano en lo que sea, será importante, porque tiene luz y mucha fuerza. Y una capacidad impresionante a pesar de que es chiquito.





-¿Te sentís el papá de quién?





-Soy papá de un nene muy importante. De un groso. A nosotros no nos hicieron nada, todo fue a él. Él nos enseñó.