Estos son los veinticinco clubes que ya abrieron las puertas a sus socios

Desde este viernes los clubes deportivos que cuentan con su sector social y familiar, pudieron recibir a sus asociados para reuniones de hasta 12 personas. Con un horario que va de 12 a 22 horas y con normativa a cumplir por parte del protocolo, este fin de semana podrán disfrutar hasta el feriado del lunes inclusive. La Secretaría de Deportes habilita instituciones deportivas con actividad social, las cuales están regidas por el protocolo de clubes sociales. No tiene injerencia en camping o similares que no están registradas como instituciones deportivas, cuya apertura no depende de la Secretaría de Deportes.

Cabe aclarar, que en los clubes no están autorizadas las actividades deportivas informales, pero sí podrán realizar deportes habilitados, con el correspondiente permiso deportivo y solicitud de turno. Con respecto a las instituciones, solicitaron su habilitación como Institución deportiva responsable, y de esta manera, veinticinco instituciones podrán recibir a sus socios durante el transcurso de este fin de semana largo:

1) Jockey Club De San Juan

2) Richet Zapata

3) Club Banco Hispano

4) Club Ausonia Sismid

5) Circulo de Oficiales Policía de San Juan

6) Centro Comercial Santa Lucia

7) Centro Valenciano

8) Club San Juan Lawn Tennis Capital

9) CESAP San Juan

10) Vicentela Padel Capital

11) ASER

12) CPCESJ

13) SEC

14) Mutual Fuerzas Armadas

15) Mutual del Personal del Banco de la Nacion Argentina

16) 12 de Octubre

17) Complejo Parque Norte

18) Camping El Paraiso

19) Complejo Palmar del Lago

20) Huazihul RC

21) Asociación Mutual del Personal UNSJ

22) Centro Deportivo Laprida

23) Club Los Ángeles

24) Club Social y Deportivo Lomas de Rivadavia

25) Camping UDAP