Son cuatro los partidos políticos que caducaron en la provincia y hay tres que piden pista

En la provincia por ahora hay 20 fuerzas políticas habilitadas para participar en las elecciones a celebrarse en 2019. A esta se le sumarían tres más que por ahora están en etapa formativa y ya averiguaron los requisitos que tienen que cumplir para sumarse a la contienda política. Sin embargo hay otros cuatro que perdieron la posibilidad, debido a que no cumplieron con los requisitos establecidos por ley. La caducidad implica cancelar la inscripción del partido y la pérdida de la personería política.





Desde la Justicia Electoral sostienen informaron que la caducidad de los frentes se debe a que no cumplen con la cantidad de afiliados (deben ser 2215), no renovaron autoridades o no rinden cuentas. Por otro lado aseguran que hay movimientos que se acercan para sumarse en los próximos comicios, pero que recién están en etapa de formación. Es que hay dos instancias. La primera de ellas requiere una personería política provisoria, con la presentación de más de 2000 adhesiones. Cuando se logra esa parte se requiere presentar las 2.215 afiliaciones al partido.





Estos requisitos deben mantenerse a lo largo del tiempo y es por ello que muchos partidos, que recién comienzan, tienden a desaparecer debido a que no alcanzan el número de firmas. A esto se le suma que deben presentar las rendiciones de cuentas de lo que reciben en concepto de las campañas políticas y los destinos que tuvieron esos fondos. Estos ítems son los que en algunos casos no se completan y por ello los partidos chicos tienen una vida muy efímera.





Desde 2016 a la fecha los frentes que perdieron la posibilidad de participar son el Partido Desarrollo y Justicia, Izquierda para una Opción Socialista, Kolina y el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo.