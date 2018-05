Soler sobre la coparticipación: "No comparto que mis colegas de Cambiemos no firmen"

"Comparto que habría que discutirse un aumento de la coparticipación primaria, lo que no comparto es que no lo firmen". Con esas palabras, el intendente macrista Leopoldo Soler tomó posición frente a los lineamientos de la futura ley de coparticipación municipal que sus colegas de Cambiemos no han acompañado. El ullunero dijo que es seguro que su posición no cayó bien, pero insistió en que el proyecto oficial es un avance clave.





Antes de elaborar el proyecto que regulará la distribución de fondos a los departamentos, la gestión uñaquista abrió el juego y convocó a los intendentes y funcionarios a discutir la cuestión. De los 19 jefes comunales que tiene San Juan, la semana pasada dieron su acuerdo 14 oficialistas y Soler. Mientras que los que no firmaron son los macristas Marcelo Orrego (Santa Lucía), Fabián Martín (Rivadavia), Gustavo Nuñez (9 de Julio) y Julián Gil (Caucete).





Soler se diferenció de sus colegas. En Radio Estación Claridad contó que todos los opositores están planteando la necesidad de que suba el volumen de dinero que se reparte entre los municipios (coparticipación primaria), pero advirtió que no está de acuerdo con que sus compañeros de espacio no hayan firmado el documento que tienen la rúbrica de la gran mayoría de los jefes comunales. "Hay margen para conversar las cosas... la ley es perfectible", señaló para reforzar su posición.





Soler es el único opositor que puso la firma en el documento que propone el Ejecutivo como base del proyecto que en junio quiere mandar a Diputados y dio sus argumentos. Sostuvo que "estoy convencido de que la ley de coparticipación es necesidad urgente... el proyecto, tal cual lo presenta el gobernador, es un avance importantísimo, es una mejora definitiva". Además, afirmó que "siempre hay tiempo para seguir conversando y creo que se puede avanzar en este gran acuerdo por la primera ley de coparticipación, otra forma de hacer política que nos incluya a todos".





San Juan es desde hace años la única provincia que no tiene una norma que determine cómo se van a repartir los fondos coparticipables a los municipios y siempre se manejó con parches ajustados por los Gobiernos de turno. La administración de Sergio Uñac decidió avanzar con una ley lo más consensuada posible, que le dé mayor institucionalidad al reparto y que no deje librado todo a la discrecionalidad de Paula y Libertador.





El ullunero se declaró consciente de que a los demás intendente del oficialismo nacional "seguramente no les ha gustado la posición, pero cada uno tiene su postura y de esto se trata la democracia". Y en un disparo elíptico hacia quien pueda cuestionarlo, lanzó: "Si el gobernador no nos ayudara, no podríamos pagar sueldos, yo quisiera ver a otro intendente en esta situación".





Sobre el final, opinó a favor de que entre los criterios de distribución se elimine "la cantidad de personal", lo que redunda en que el que más empleados designa más plata se lleva. Según Soler, "es injusto", hay otra formas de contener la desocupación y las necesidades sociales".