Soler habló sobre la familia que tuvo que cavar la fosa en el cementerio de Ullum para sepultar a su madre

Según el jefe comunal, hubo una mala interpretación entre la familia, el sepulturero y la persona encargada del tema. Ante esta situación el sereno del cementerio fue separado del cargo y se abrió un sumario administrativo, además, la encargada municipal presentó la renuncia.









Pablo Daniel Flores, uno de los cinco hermanos, contó a sanjuan8.com que el viernes fueron a tramitar en la Municipalidad de Ullum el terreno que tiene su familia desde hace casi 20 años en el cementerio para poder sepultar a su madre junto a la tumba de quien fuera su marido y si bien no había nadie todo se tramitó por teléfono.





Luego fueron a hablar con el sereno del cementerio para tramitar la realización de la fosa y el sepelio, que fue el sábado pasado, a las 10. Allí, el encargado les dijo –según informó Pablo- que sólo podían hacer el pozo a 1,40 metros y no a 3, porque la retroexcavadora estaba rota. En el caso de que optaran por hacer la fosa más profunda, debían dejar el cajón en un depósito hasta el jueves, cuando la máquina estuviese reparada. Ante esta situación, los hermanos decidieron que realizaran un pozo menos profundo, pero efectuarlo al otro día, para no retrasar el entierro y porque el cajón era para tierra, no iba a resistir tanto tiempo.

El sábado, al llegar al cementerio advirtieron que la fosa donde enterrarían a su madre no estaba hecha, sino simplemente marcada. Les dijeron que "los empleados no habían tenido tiempo de hacerla porque los habían mandado a hacer otra obra y debían dejar el cajón en el depósito hasta el martes, porque no había gente disponible", contó Pablo a este medio.

Con este indignante panorama, los hermanos decidieron hacerla ellos mismos, con ayuda de los vecinos que los acompañaron en ese doloroso momento. "Les pedimos las herramientas al sereno y la hicimos nosotros en menos de media hora. Después cayó la encargada con un empleado y el sereno a ayudarnos, pero ya era tarde", destacó Pablo.