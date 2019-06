Sirera, sobre la parturienta demorada en el hospital: "Esta situación no está clara"

Según informó la asesora, el juez Pablo Flores, titular del Segundo Juzgado de Instrucción, tomó conocimiento de que había ingresado al nosocomio una mamá con su bebé recién nacida buscando un certificado de nacido vivo, sin la constatación, debido a que el parto habría sido en la casa.





"Hay cosas que no estuvieron claras. No hay firma de un profesional que la haya asistido en el parto y para los certificados de los nacidos vivos nosotros tenemos que constatarlo a través de un profesional que lo haya asistido, sea obstétrico o no, o testigos. La situación no está clara y se está investigando", aseguró Sirera.





Por otro lado, comentó que su función es garantizar el derecho a la identidad de la bebé. "Hoy he visto a la bebé y a la mamá, que están internadas para hacerles los estudios correspondientes y las vacunas", comentó. Por otro lado, la Justicia espera los resultados del cotejo de ADN de la criatura y de su madre para confirmar el parentesco.