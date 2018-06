Silvina Agüero: "Mi mamá biológica siempre supo que estaba viva y dónde encontrarme"

Embed

La joven víctima de esta historia, donde aparecen dos partes que la reclaman: su madre biológica que dice que se la robaron y su madre del corazón, quien estuvo presa y fue liberada al comprobar que se la entregaron voluntariamente, estuvo este miércoles en el programa que emite Canal 8, A Media Mañana.









La joven relató los momentos de angustia que tuvo que pasar por la situación que involucró a Rosa Agüero, la mujer que la crió. Ella está segura de que su madre biológica, Vanesa Sánchez, no la quiere y que todo lo que hace es por interés.









También asegura que es mentira que la estuvo buscando durante 20 años, como Sánchez dice, porque "ella siempre supo que estaba viva y dónde encontrarme", aseguró. "Mi mamá nunca me ocultó que yo era adoptada y me dijo que cuando yo quisiera que fuera a conocer a mi madre biológica". Además, sobre la historia que cuenta Vanesa, que la reconoció en la calle por el parecido físico, aseguró que "mi mamá se la encontró varias veces en el centro y le dijo que me viniera a conocer a mi casa". Sin embargo, Vanesa manifesta que no conoce a Rosa, que la vio por primera vez en Canal 8 y que todo lo que hicieron fue con "maldad" desde el primer momento.





Este martes, sanjuan8.com publicó la carta que la Justicia Federal tomó como evidencia para comprobar que su madre biológica la entregó en conformidad. Al respecto de esta carta, Sánchez confesó a este medio que no recuerda haberla escrito. "Nunca escribí esa carta y si lo hice, debo haber estado drogada", sostuvo.