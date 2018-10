Siguen jugando con el sueño de la casa propia: otra estafa con viviendas

Celia Sansone, una de las damnificas, contó a Canal 8 que contrató a la empresa para construir su casa en un terreno que ella tiene en Albardón. "Hicieron abandono de obra cuando falta el 40%. Esto representa lo más costoso. Falta la obra gruesa, techo, cañerías de gas, luz, carpintería y terminaciones", relató la mujer.









El costo para finalizar la casa asciende a los 400 mil pesos, y desde el momento en el que la empresa dejó la construcción nunca más volvió a contestar los teléfonos, con el agravante que el local donde estaban, en 9 de Julio y Conector Sur, permanece cerrado.









"Hablé con Martín Bruno, uno de los propietarios, le pedí que nos juntemos, que reveamos la obra, pero me dijo que no sabían cuándo iban a poder continuar. Desde ahí no contestan los teléfonos", relató Sansone, a quien debían entregarle la obra en julio y desde hace tres meses no tiene respuesta alguna.









La denuncia fue radicada en la Fiscalía Nº5 y el juez Martín Heredia Zaldo, a cargo del Cuarto Juzgado de Instrucción se hizo cargo de la causa.





Según la mujer, conoce a dos familias que también fuero engañadas en su buena fe por la empresa BMCasas e insta a otra personas que estén en igual situación a que se acerquen a la Justicia para denunciar.