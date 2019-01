Si tiembla, ¿sé qué debo hacer?

El eterno dilema; desde que vamos a la escuela recibimos adiestramiento para saber cómo actuar ante un sismo pero nadie se atreve a pronosticar qué comportamiento tendremos en caso de un terremoto. La teoría podemos repetirla, aunque no siempre, casi sin dudar pero a la hora de los bifes, no hay certezas de qué debemos hacer en el primer instante de un sismo.





"Debo permanecer en calma y guarecerme en un lugar seguro", eso dice la teoría; ahora bien: ¿Conozco cuál es el lugar seguro en casa? ¿Sé cuál es el lugar seguro si voy por la calle?¿Tengo en claro cuál es el lugar seguro en mi trabajo, la escuela, el shopping y el supermercado?, solo por mencionar algunos de los tantos lugares que transitamos cotidianamente. No podremos evitar que la angustia nos embargue si no repetimos el accionar y lo hablamos de manera permanente y sostenida en el tiempo con la familia.





Los protocolos internacionales han establecido un método de trabajo de asistencia ante la catástrofe y San Juan viene trabajando en ese camino; es decir, los organismos del Estado se supone que sabrán qué hacer cuando la catástrofe haya ocurrido; para ello se realizó en San Juan en noviembre del año 2016 un encuentro (SIMEX) que buscó aceitar todos los mecanismos para actuar; pero más allá de eso, nada me garantiza que en casa, papá y mamá hayan tomado el tema como prioritario.





Esto quiere decir sin rodeos; que de nada servirá que vengan a auxiliarme ante un terremoto, si cuando ocurra no tomo medidas mínimas de protección para mi familia. Para ello debo hablar el tema en casa, con mi familia, compañeros de trabajo y vecinos para repasar un plan que me permita tener en claro, cuáles son las zonas seguras de mi casa, barrio, calles, escuela y trabajo y aplicarlo cuando se mueva la tierra.





Hay otro factor que no podemos desconocer y es que por más que practiquemos simulacros de sismo, y todo salga perfecto, cuando ocurra no es descabellado que nos juegue el miedo, susto, crisis nerviosa y todo ello confluya en que el desastre sea mayor. Eso es imponderable y no hay receta que previamente me permita evitarlo, por eso es necesario que cada miembro de mi familia sepa qué hacer de manera automática sin esperar que llegue una recomendación en medio del vaivén. Tengamos siempre presente que nuestros hijos actuarán por imitación y eso significa que tenemos doble responsabilidad.





El terremoto de Chile de hace una semana debe servirnos para analizar nuestra realidad, que salvo por los tsunamis, es idéntica a la de los chilenos por lo que es necesario repetir hasta el hartazgo que en San Juan habrá un terremoto, solo que no sabemos cuándo, no se puede predecir pero sí podemos trabajar en la prevención.





En nuestras manos está el camino, no esperemos a que suceda para después lamentarnos.