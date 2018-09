Sergio Uñac en el Día de la Industria: "Hay que seguir generando un microclima para el sector"

En la oportunidad Uñac argumentó que seguirán pensando en la UIA San Juan y en la UIA Joven y brindándoles herramientas para que la conexión entre el sector público y el privado, permitan que no se pierdan fuentes de trabajo y que la economía siga creciendo.









"Soy optimista respecto de lo que se viene. Hemos hablado con los referentes de la industria sobre los avances que se vienen realizando en cuanto a grandes obras. No soy crítico desde lo institucional con respecto a ningún gobierno, me ofrezco como oposición razonable, pero hay cosas que mejorar a nivel nacional y si se sigue pensando en la especulación financiera, en contra de la productiva no vamos por buen camino", sentenció. A renglón seguido argumentó que seguirán reclamando a la Nación un cambio que implique una protección a la Industria.