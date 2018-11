Sergio Uñac desmintió que vaya a ser el candidato a vicepresidente de Cristina

El gobernador Sergio Uñac volvió a desmentir a los medios nacionales y esta vez lo hizo porque lo vincularon a una posible candidatura a vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner. Es que ayer en el programa El Destape, que conduce Roberto Navarro, el periodista dio a conocer que el sanjuanino le dejaría la gobernación a José Luis Gioja, para acompañar a la expresidenta en la fórmula de Unidad Ciudadana.





"No es correcta esa información, y no es por desmentir al periodismo, pero supongo que la fuente de Navarro no era la mejor. Estoy pensando en las elecciones a nivel local", argumentó el primer mandatario local, que por estos días es noticia nacional tras conocerse que San Juan desdoblará las elecciones del cronograma nacional.





