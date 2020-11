En un sentido acto, inauguraron el Sendero de la Fraternidad

En el marco del 82º aniversario de una serie de ataques del nazismo contra la comunidad judía en Alemania y Austria conocida como la “Noche de los Cristales Rotos”, el vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni, participó de la ceremonia de inauguración del Sendero de la Fraternidad, que une simbólicamente a los sanjuaninos desde tres instituciones: el Arzobispado de San Juan de Cuyo, el Club Sirio Libanés y Sociedad Israelita.

El acto fue llevado a cabo en la puerta de la Iglesia Catedral, donde fue realizado el descubrimiento de una de las diversas placas que componen el sendero. Cada una está ubicada en la vereda con el objetivo de generar un camino de enlace entre las instituciones antes mencionadas, con distintos mensajes especialmente seleccionados para fomentar la reflexión, el diálogo, el respeto y la empatía.

Estuvo presente el intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi; el presidente de la Sociedad Israelita, Leonardo Siere; el titular de la Colectividad Sirio Libanesa; Miled Marún; el Arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano; el presidente del Concejo Deliberante de San Juan, Ariel Palma; el diputado nacional y titular del Consejo Parlamentario Mundial por la Paz, Walberto Allende; la ministro de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan; la directora de Culto de la Sociedad Israelita San Juan, Paula Romero; entre otros funcionarios.

Luego del descubrimiento de la placa, fue llevada a cabo la invocación religiosa por parte del arzobispo Jorge Lozano en representación de los católicos; Ricardo Andino por el culto musulmán y Paula Romero por el culto judío.

En la ocasión, el vicegobernador señaló que “es importante que todos los días recordemos hechos como el de los cristales rotos porque esa memoria permanente es la que nos va permitir que cosas como esa no vuelvan a suceder. Y para que la intolerancia, la discriminación y la xenofobia la desterremos definitivamente de nuestros corazones”.

Después, Gattoni manifestó, citando palabras del ex presidente Mujica cuando se despidió de su cargo de senador, “en el ser humano conviven dos sentimientos antagónicos: el odio y el amor. La gran diferencia es que mientras el odio destruye, el amor construye. Este sendero que ustedes han construido refleja este antagonismo entre el odio y el amor. Los felicito a los tres – refiriéndose a Jorge Lozano, Leonardo Siere y Miled Marún- por la creación de este sendero porque marca el camino del encuentro que tiene que ver con el amor, con la tolerancia, con reconocernos diferentes pero aceptar nuestras diferencias y en ese marco encontrar los puntos de encuentro”.

Por otro lado, habló el presidente de la Sociedad Israelita quien sostuvo que “estoy muy movilizado por lo que estamos viviendo en la mañana de hoy en la provincia de San Juan. Solo tengo palabras de agradecimiento para las personas y las instituciones que hicieron posible esto. Seguidamente explicó que este descubrimiento de placa se realiza en el marco de la conmemoración de la Noche de los cristales rotos “para que no nos olvidemos que hace 82 años, un 9 de noviembre de 1938, muchas personas fueron asesinadas, detenidas y cientos de sinagogas fueron incendiadas en Europa. Lo que queremos comunicar es un mensaje de rechazo a toda intolerancia a la vez que buscamos construir por la paz”.

Asimismo, el titular del Club Sirio Libanés señaló que “lo opuesto a un sendero de la fraternidad es la enemistad y con ello viene la discriminación y las divisiones, la intolerancia y el racismo. Hay al menos dos causas que alimentan estas visiones, que están muy lejos de lo que nosotros queremos, estas son la ignorancia y el miedo. La ignorancia de no saber y no conocer; y el miedo que nos hace creer que el otro es siempre un peligro y que debemos defendernos. Pero hay algo peor aún, que es cuando la ignorancia y el miedo se convierten en política de Estado. Recordemos cuantos cristianos, judíos y musulmanes han sido discriminados o asesinados, o tuvieron que exiliarse fuera de la patria para evitar la muerte. Por eso estamos hoy marcando un sendero de hermanos y hermanas, un sendero que nos recuerde que no hay mayor amor que el que da la vida por los amigos, que nos enseña a valorar y amar a cada persona más allá del credo o el color de piel”.

Por último, el arzobispo Jorge Lozano expresó “celebro que podamos realizar esta iniciativa en recuerdo de esa noche tan dolorosa para la humanidad. Quisiéramos que esto pudiera de algún modo restaurar lo que se rompió en tantos espacios. Nosotros apostamos por la comunión, la amistad y por fortalecer la cohesión dentro de la vida de nuestra sociedad, y evocando al Papa Francisco en esta situación de pandemia que tanto nos aflige “nadie se salva solo”; y esto es una certeza y queremos sumarnos en ese camino en común para que aunando voluntades podamos ayudar a quienes más lo necesiten y también pedir a Dios la fortaleza para los funcionarios y personal de la salud que están al servicio de la comunidad”.

Prensa: Cámara de Diputados