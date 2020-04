En una semana se vacunaron a 24 mil personas mayores de 65 años

Hace una semana se comenzó a visitar casa por casa para poder vacunar a los mayores de 65 años y en apenas siete días ya se logró llegar a 24 mil personas. Este dato fue brindado por Marita Sosa, jefa de Inmunizaciones, en una entrevista radial durante la mañana del martes.

La funcionaria dijo que en la mayoría de las viviendas los jubilados están esperando al personal de salud y reconoció que los vecinos también informan donde viven los mayores. En cuanto a la vacunación y su finalización de esta primera etapa aseguró que aún falta visitar algunos barrios por eso se espera que por lo menos se extienda una semana más.

Vacunación en los bancos.

Sosa aprovechó para pedir que no se acerquen a los vacunatorios ya que el objetivo es que este grupo de riesgo no salga de su casa. “lamentablemente no podemos atenderlos asique les pedimos que no vayan”, dijo en radio Sarmiento.

En cuanto a la próxima etapa de vacunación que incluye a niños y grupos de riesgo de diferentes edades, la profesional dijo que no hay fecha concreta y esperan reuniones para determinarlo.

Días atrás Miguel Coria, jefe de la Zona I, dijo a sanjuan8.com que alrededor de 350 jubilados y pensionados fueron los que recibieron la dosis de la vacuna antigripal. El operativo de salud comenzó el viernes, con 18 profesionales y durante el sábado con 12 agentes sanitarios más.