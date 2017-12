Según un juez de Faltas, hay más "borrachos" para año nuevo y terminan "pagando caro"

"Sin dudas, el alcohol es el causal principal de la siniestralidad en la provincia. El combate contra esta situación es arduo", asegura uno de los jueces de Falta Enrique Mattar, quien también manifestó que los conductores no toman conciencia pese a que los montos de las multas son elevados. En San Juan los valores que se cobran si cometés una infracción oscilan entre $1.300 y $8.000. Precisamente, el precio que un conductor tiene que pagar si conduce ebrio es el más alto y no tiene rebaja, según informó Mattar. Esto se suma al hecho de un posible encarecimiento de la multa por acumulación de otras infracciones como la falta de documentación, luces, de cinturón, de seguro, de RTO, etc.





En este marco, y teniendo en cuenta la víspera del año nuevo, el magistrado aseguró que este tipo de actas de tránsito se acrecienta porque se trata de una festividad con connotación "liberadora". "Es un festejo recreativo que no tiene connotaciones religiosas. Por esta razón debiéramos presumir que aumentan las ebriedades", explicó.





Sobre los conductores que ya tuvieron sentencia con multas (que fueron 157 de 425 actas labradas, que ingresaron a su despacho) dijo que un tercio del total abonó como corresponde. En tanto, en nueve turnos que fueron ejecutados por el juez de Falta Horacio Morando se determinó que sólo el 65% de los infractores pagan como es debido.





Valores de las multas





-Conducir ebrio: chofer de transporte público $7995, auto/camioneta/camión $6662 y moto $2665

-Manejar sin carnet de conducir: auto/camioneta/camión $6662 y moto $2665

-Sin revisión técnica obligadoria: todos los vehículos $6662

-Circulación en contramano: todos los vehículos $6662

-Cruzar el semáforo en rojo: todos los vehículos $6662

-Circular sin seguro obligatorio: $5330

-Negarse a control de sangre: $3997

-No llevar el cinturón de seguridad: $3997

-Circular con vidrios polarizados: $3997

-Circular sin papeles del vehículo: $3997

-Falta de casco protector y/o colocación: $3997

- Falta de chaleco reflectario: $2665

-Conducir utilizando el celular: $1332

-Otros: $1332