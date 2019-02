Según el dueño de El Molino, las acequias están llenas de pericotes

Es la primera vez, en 86 años, que una de las panaderías más emblemáticas de la provincia esta clausurada por problemas de desinfección. Según uno de los propietarios, Raúl Gilymar, el edificio abandonado que está al lado está lleno de bichos de todo tipo además, las acequias están repletas de roedores. "Por eso pagamos nosotros", indicó a los medios el hombre quien aseguró que cada 10 días estaban desinfectando para batallar con los roedores pero, que no lograban eliminarlos.





"Tuvimos que tirar toda la producción. Apagar los horno en donde también había mercadería. Los operarios se fueron hasta que el juez determine cuando podamos volver a abrir", explicó Giymar.





El propietario del lugar aseguró que esta lucha no es de ahora y que afecta a varios locales de la zona. Indicó que, a pesar de los esfuerzos, no se puede controlar. Consultado sobre si la Municipalidad de la Capital colabora contra esta lucha por terminar con las plagas dijo "no los he visto".

