Secuestraron la app que permite saber cuándo llega el colectivo y el servicio se ve afectado en San Juan

La aplicación de transporte "Cuando Llega", que informa el tiempo de espera de los colectivos no funciona desde el lunes porque fue secuestrada por un grupo de hackers que pidieron u$s200.000 en Bitcoins para liberar la información de la plataforma.

La empresa rosarina Efisat brinda asistencia en San Juan y varias provincias del país, en donde este servicio se está viendo afectado.

"El lunes a las cuatro de la mañana recibimos un ataque de hackers. Nos encriptaron todos nuestros servidores. Es un ransomware", afirmó Hernán Peralta, representante de la empresa rosarina Efisat. Ese término se utiliza para los secuestros de datos que se recuperan al abonar un rescate."Encriptan los servidores y te piden rescate en bitcoins. Más o menos, un bitcoin está en 10 mil dólares y te piden alrededor de 20", remarcó Peralta, que además de brinda el servicio también en Rosario, Córdoba, Santa Fe y San Juan, entre otras.

"Es un secuestro, básicamente. En lugar de secuestrar personas, te secuestran un servidor. Es más común de lo que uno piensa. Cuando llamamos a los técnicos de seguridad informática, nos dijeron que a muchas empresas les pasa", añadió.

La compañía no abonará el rescate, sino que está intentando "restablecer todos los servicios a través de los backups", pero esta vez "en otro entorno" según Peralta, ya evitar que los vuelvan a "contaminar".

En sus 12 años de experiencia, es la primera vez que sufren un ataque de este tipo. Y aseguran que los datos de la gente no están almacenados. "Para evitar cualquier preocupación, Peralta sostuvo que no corren riesgo los datos de los usuarios que se bajaron la app. "Nosotros no almacenamos los usuarios. Solo las peticiones, y las devolvemos con la información de cuándo viene el colectivo", aclaran.

Fuente: iproUp.com