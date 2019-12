Se viene Año Nuevo y muchas familias deciden salir a comer fuera de casa ¿Cuánto saldrá la opción?

De acuerdo a un relevamiento que realizó sanjuan8.com, en un reconocido restaurante ubicado en Pocito se ofrecen varias opciones: menú general: $2.000 (no incluye bebidas), vegetariano $1.800 (no incluye bebidas), menú parrilla $1.100 (no incluye bebidas) y menú Infantil: $500 (incluye bebida). Las diferentes opciones están compuesta por tres platos: entrada, plato principal y postres (distintas variedades).

cena año nuevo.jpg









Mientras que el restaurante de un reconocido hotel ubicado en Capital se ofrecía hasta hace algunos días atrás-antes de que se agoten las reservas-, un menú por persona en $2700. Este menú consiste en buffet frío, buffet caliente, buffet de postres, menú de niños, brindis con espumantes y bebida sin alcohol durante la cena.





Leé también: Postres para la Noche Buena: ¿Cuánto costará elaborar la tradicional ensalada de fruta?





Otra de las opciones que suelen elegir quienes no quieren cocinar, es comprar la comida a una rotisería o a algún cocinero o cocinera que decidió emprender. Por ejemplo, un pollo relleno con queso y paleta tiene un valor de $1.000, de esta opción pueden comer cuatro personas. Otra oferta que se encontró fue diferentes cortes de carne marinadas con salmuera o con malbec en $750 el kilo.









La mayoría de las opciones antes mencionadas deben ser con reserva anticipada ya que muchos de los lugares ya se encuentran con el tope de los encargues.