Se bajó un postulante a ocupar el cargo vacante en la Corte de Justicia

Dávila Safe formó parte del listado que se dio a conocer el pasado 23 de febrero e iba a tener su audiencia personal en estos días. Eso no sucederá porque, en las últimas horas, un imprevisto sucedió y obligó al abogado a desistir de su decisión. "Me surgió un imprevisto y lo más sensato es que me baje del concurso. Vamos a ver si en el próximo concurso estoy en condiciones", dijo.





Por la presentación de Dávila Safe entre los aspirantes a la Corte, el abogado Marcelo Navas, quienes es su socio en el estudio jurídico, debió excusarse como evaluador del Consejo de la Magistratura. Ahora volverá a su función.





El concurso para cubrir la segunda vacante que se genera en la Corte de Justicia se produce de manera histórica después de más de 20 años. Hoy se conoció que la fecha entrevistas se trasladó para el próximo mes. Serán 3, 4 y 5 de abril y en estos días se llamará a los 27 postulantes.





En el marco del concurso para cubrir la segunda vacante que se genera en la Corte de Justicia tras más de 20 años ya tiene fecha de entrevista para sus aspirantes. Serán 3, 4 y 5 de abril y en estos días se llamará a los 27 postulantes: Marcelo Abarca, Miguel Arancibia, Marianela López, Laura Leticia Romarión, Juan José Enrique Victoria, Patricia Viviana Sirera, Juan Carlos Pérez, Daniel Gustavo Olivares Yapur, Tristán Ignacio Andrés Yanzón, Celia Leonor Maldonado, Adriana Verónica Tettamanti, Carlos Eduardo Matus, José Luis Miolano, José Ángel Viviani, Adriana Verónica García Nieto, Andrés Alejandro Aguilar, Mónica Sefair, Alberto Manuel Sánchez, Fernando Roberto Castro, José Eduardo Mallea, Oscar Roberto Otiñano, Antonio Rogelio Falcón, Eduardo Vicente Melian, Lucía Ercilia Daroni, Guillermo Aníbal Leonardi, Ernesto Kerman y Rolando Favio Conturso.