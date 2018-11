Se le cae el techo de su casa, hace 12 años que hace el reclamo y no recibe ayuda de nadie

Embed

Mabel Orozco de Flores vive en la planta baja del monoblock 8 en el barrio Rivadavia Norte, hace 12 años pide que alguien la ayude porque se le está cayendo el techo del baño y el lavadero de su casa producto de una perdida de agua en las cañerías del departamento del primer piso. Ha presentado reclamos en varios organismos y hasta ahora nadie puede solucionarle el problema.









Canal 8 visitó a la mujer y pudo observar las condiciones de habitabilidad del lugar. En las imágenes se puede observar la mampostería destruida, los caños a la vista, los azulejos todos caídos. "En el baño tenemos un nylon para porque si no podemos usar los sanitarios", contó desesperada a las cámaras.









Mabel dijo que en el 2006 presentó un expediente en vivienda pero no pasa nada. Según contó, hace unas semanas fueron inspectores pero por el momento no tiene una respuesta de nadie: "Ya no puedo vivir así. Es muy difícil", expresó.









De acuerdo al relato de la damnificada el problema está en las cañerías del vecino que vive en el primer piso, de la manzana f, quien a pesar de los reclamos no le dan una solución. "Ellos me dicen que arreglan pero no cortan ni el agua de la calle", indicaba Orozco quien manifestó que la situación empeoró durante el último año: "por las paredes corre agua de manera constante y en el lavadero cada vez que abren las canillas tengo que golpear la chapa del techo para que cierren porque nos mojamos todo".