Se conformó el Tribunal que realizará el juicio contra Nasisi por la muerte del estudiante en Ingeniería

sanjuan8.com dialogó con Turcumán, quien señaló que él no estará en este proceso porque está jubilado. Sin embargo el abogado de la familia de Reinoso, Leopoldo Fachinelli, señaló que aún la Justicia no se ha expedido sobre esta solicitud, y que por ahora no hay cambios en el Tribunal.





En el fuero Penal ya fueron presentadas todas las pruebas necesarias y sólo resta que la Cámara Federal fije la fecha del debate, que aún no ha sido determinada, pero según el letrado de la familia del fallecido, toman la conformación del tribunal como un avance.





Por el momento, la carátula es Homicidio Culposo, con una pena que va de 6 meses a 5 años de prisión. Sin embargo, lo que busca la familia es que todos sean juzgados por dolo eventual (aquí las penas son más duras y van de 8 a 15 años), ya que consideran que ellos sabían que había problemas estructurales y de electricidad en la Facultad y nunca hicieron nada, escudándose en que no había fondos para las obras. Lo curioso es que desde entonces, hasta ahora, no se tramitaron las habilitaciones municipales ni de Bomberos para que este sector, en el que falleció una persona que estaba a punto de recibirse funcione como corresponda.

Junto con Oscar Nasisi, están procesados Alfredo Daroni, quien se desempeñó como secretario Administrativo Financiero de la Facultad de Ingeniería; Daniel Coto, que era secretario de Obras de la UNSJ y José Baldivieso, que era el presidente del Comité de Higiene y Seguridad de la UNSJ.





Fernando Reinoso falleció en 2010 en la Facultad de Ingeniería, al rozar un aire acondicionado, que estaba en desuso en un aula taller de la Facultad de Ingeniería, donde cursaba. Las pericias comprobaron que un ventilador, que tocaba el aparato, provocó la descarga. También se constató que en el lugar no había disyuntores, ni tomas que corten la electricidad y que los fusibles de la entrada, estaban "puenteados" con alambres. El actual rector de la UNSJ, Oscar Nasisi, era en ese entonces decano de esta Facultad y desde 2015 está procesado, junto a cuatro colaboradores, en una causa que está caratulada como homicidio culposo. La Justicia Federal, en un primer momento, condenó a la UNSJ para que indemnice con 3,4 millones de pesos a la familia, y la familia del estudiante lo consideró mucho menos de lo que habían pedido y por eso apeló. Ahora se conformó el tribunal que tendrá a cargo el juicio penal. Los jueces que llevarán adelante el litigio serán: Juan Carlos Turcumán, Alberto Daniel Carelli y Hector Fabián Cortéz.