Se cayó la causa contra DISEI por supuestas estafas a usuarios de energía eléctrica

Según especifica el fallo, el arrepentido -Ariel Contreras- quien se desempeñaba como inspector de la empresa DISEI S.R.L. , realizaba junto a otras personasel llenado y/o suscripción de formularios a usuarios que reclamaban por desperfectos presuntamente derivados de fallas eléctricas en sus artefactos domésticos, (heladeras, televisores, aires acondicionados, etc.). Contreras detalló que los formularios no reflejaban la realidad, por cuanto el ardid consistía en no efectuar la correcta revisión de dichos artefactos, como también en la tramitación de los reclamos por dichos desperfecto,sino que simplemente el objetivo era la presentación ante Energía San Juan S.A. de la mayor cantidad posible de formularios con los reclamos respectivos. Esto se daba porque por cada formulario que se presentaba ante dicha empresa, la misma abonaba como contraprestación a DISEI S.R.L. entre $ 600 a $ 700. En definitiva, y según continúa en su relato Contreras, los damnificados no obtenían la reparación de sus artefactos domésticos afectados.





Luego de que la Justicia tomara declaración tanto al exempleado, como al propietario de un negocio que figuraba como supuesto damnificado y a las autoridades de DISEI S.R.L, como a los de Energía San Juan la causa quedó desestimada, ya que de las pruebas recolectadas se desprendió que la decisión final, sobre la aceptación o rechazo de un reclamo por parte de un usuario, escapaba de la órbita de actuación de la empresa contratista y esto quedaba reservado exclusivamente a Energía San Juan.

Finalmente la Justicia dio por cerrada la causa del exempleado de DISEI, quien arrepentido contó, frente a las cámaras de Canal 8, cómo participaba de una supuesta red de estafas en la que la contratista engañaba a los usuarios de energía eléctrica que habían sufrido roturas en los electrodomésticos para que Energía San Juan no tuviera que reponer los aparatos.