Schiaretti: "Uñac es uno de los mejores gobernadores de la Argentina"

El gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, llegó a San Juan para firmar un convenio con Uñac con el objeto de potenciar el sector turístico de manera recíproca; en ese marco, mantuvo un acercamiento con la prensa y brindó declaraciones sobre su vínculo con el justicialismo. Aunque evitó hablar de Alberto Fernández, manifestó su profundo respeto a la política que impulsa Uñac.

Como lo había hecho en su discurso anteriormente, halagó al gobernador sanjuanino. "Sergio es uno de los jóvenes talentosos que tiene el peronismo nacional, va a tener un buen futuro como dirigente. Tiene todo para tener proyección nacional. Es uno de los mejores gobernadores que tenemos los justicialistas", dijo.

Lo cierto es que no quiso meterse en terreno pedregoso y por eso no se mostró a favor de ningún candidato presidencial, por el momento. Sin embargo, aprovechó para remarcar su posición en relación a la situación del país. "Me parece importante que en los próximos años Argentina alcance estabilidad y avance en el federalismo, porque Argentina tiene deuda con lo federal".





















Asimismo, remarcó que para lograr salir a flote hay que conseguir unión. "Es importante lograr el diálogo entre todos los argentinos, sólo sale de la crisis con unión nacional, sea quien sea que resulte electo, no hay posibilidad de superar la crisis si no hay unión, si no hay acuerdo social, político y productivo. Es el debate que seguramente se va a dar desapasionadamente una vez que pasen las elecciones. Porque el calor de la batalla electoral, donde todos los candidatos ostentan conseguir votos, por ahí es más difícil".