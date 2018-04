Sarampión: Salud tuvo que intervenir para que los padres de un bebé accedieran a vacunarlo

/// Marcela V. Silva

Sonia Ruarte, directora del vacunatorio provincial, dijo que hace algunos meses atrás que tuvieron que intervenir en el caso de una familia en donde el padre, médico, se negaba a ponerle las vacunas a su hijo recién nacido. En ese momento el sanatorio se comunicó con el área de inmunizaciones para que intervengan. La especialista detalló que el padre les informó que esperaría algunos meses para colocarle las dosis correspondientes.





En este mismo sentido estableció que existen casos de papás que emplean esta metodología que afecta no sólo a su hijo, sino a todo el entorno que lo rodea. En la misma línea, Pablo Romano, infectólogo del Sanatorio Argentino dijo días atrás a sanjuan8.com que hay vacunas que son obligatorias y que ningún padre debería decidir si se las coloca o no a sus hijos, porque no solo deja sin protección al niño que está a su cargo, sino también a los demás niños que lo rodean; y se ponen en riesgo a pequeños que quizás no tuvieron una buena reacción con las dosis aplicadas.





Por ahora sólo recomiendan que el porcentaje de niños de doce meses y de cinco años se acerquen a cualquier vacunatorio provincial para recibir la triple viral.





¿Cómo surgieron los movimientos antivacuna?





En 1998, el médico Andrew Wakfield publicó un estudio en The Lancet en que aseguraba que la vacuna triple vírica estaba asociada a la aparición de autismo en los niños. Sin embargo, una investigación periodística en 2007, reveló que el médico había manipulado los datos de los participantes para así obtener resultados para demandar a las farmacéuticas que fabricaban vacunas.

Esta fue la semilla del nacimiento de un movimiento antivacunas que al día de hoy es un problema a nivel mundial señala un diario español. Enfermedades que ya estaban "muertas" y que se pueden controlar con vacunas comenzaron a renacer en países desarrollados.

Difteria, tos ferina, tétano, paperas, sarampión fueron algunas de las enfermedades que comenzaron a rebrotar y ser epidemia en diferentes localidades de Europa, Estados Unidos o Sudamérica por nombrar algunas.