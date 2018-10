Según el decreto N° 1795 firmado por el intendente de Capital, Franco Aranda, los 70 nuevos ejemplares que comenzaron a ser sembrados en la peatonal sanjuanina costaron $839.473,80, y fueron abonados a la empresa Cultiva S.A., con domicilio en Buenos Aires. Este detalle fue revelado por el concejal Juan Sansó, quien denunció públicamente que las acciones que se realizaron en el área peatonal fueron negligentes, provocando la caída de varios ejemplares antiguos que debieron ser removidos. "Que iban a cambiar los árboles de las calles Rivadavia y Tucumán, no estaba en el proyecto original. Actuaron en la noche, a oscuras y a espaldas de la gente. Eso fue un engaño. No sólo es llamativo el costo de cada ejemplar nuevo sino la cantidad de dinero que se gastaron para realizar la remoción de los árboles antiguos, que son patrimonio de los sanjuaninos, más los daños que ocasionaron cuando hicieron los pozos, rompiendo cañerías y cableados", expresó Sansó a sanjuan8.com. En tanto, aseguró que solicitará un inmediato informe para que rindan cuenta de los gastos y los fundamentos que los llevaron a tomar tamañas decisiones y de no hacerlo, se presentará ante la Justicia con una denuncia penal contra el intendente de Capital, Franco Aranda, por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público.













Casi un millón costaron los 70 ejemplares de Ibirapitá, según el decreto firmado. Lo que no se explica es si corre el gasto de envío desde Buenos Aires, y si no es así, cada ejemplar costó cerca de $12.000. Ahora el concejal opositor manifestó que está detrás de los datos precisos de la obra anexa. "Ya hemos pedido anteriormente informes para conocer los detalles, pero no los han querido contestar. Entonces, si no lo hacen tendremos que ir a la Justicia", ratificó Sansó. Otro de los puntos que quieren saber es qué sucedió con la leña de los árboles que fueron sacados de calle Rivadavia. Por un recurso de Amparo, los que están en la arteria de Tucumán no se tocarán. "Cuando caminen en verano por esa parte, donde todavía están los árboles antiguos van a sentir que están con aire acondicionado", mencionó, haciendo alusión a que habrá una marcada diferencia climática entre ambas cuadras. "El daño que le han hecho al ambiente es tremendo. En mis años de labor jamás he visto algo semejante", expresó. Además, mencionó que "lo que cuesta esta negligencia deberá ser abonada con el dinero de los funcionarios que autorizaron estas acciones y no con el de los contribuyentes que bastante tienen con haber pedido parte de su patrimonio".













El problema es que ante semejante monto la ley deja en claro que hay que llamar a concurso o licitación, si la suma monetaria lo requiere, esto es precisamente lo que no se realizó, según explicó Sansó. "No se cumplieron los pasos legales como correspondía y se adjudicó una compra semejante sin hacer lo que correspondía", dijo. Al respecto de los dichos vertidos por el concejal opositor, y por la publicación en las redes sociales del decreto que revela el costo de los ejemplares, sanjuan8.com intentó comunicarse con el intendente Franco Aranda y con el edil Juan Pablo Dara, pero los funcionarios no respondieron a las insistentes llamadas. Mientras tanto, explotaron los comentarios en las redes al respecto de la publicación del siguiente decreto. Sin embargo, en el Municipio todo es silencio por estas horas.





decreto arboles capital.jpeg