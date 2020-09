Dos sanjuaninos presentarán en la TV Pública un trabajo que previene accidentes causados por la somnolencia

Nuevamente dos sanjuaninos serán entrevistados a nivel nacional por sus trabajos de investigación. En esta oportunidad, Ailin Ibazeta y Juan Iturrieta estarán en vivo en la TV Pública por el trabajo final que presentaron en el mes de junio en la Facultad de Ingeniería. Se trata de la tesis denominada: “Adquisición de una Base de Datos se Señales Biológicas, mediante implementación de un protocolo”.

Ailin y Juan se recibieron de bioingenieros el pasado 30 de junio y según relataron a sanjuan8.com fueron uno de los primeros egresados en recibirse de manera virtual. La joven, oriunda de Iglesia, contó a este diario que la creación de una base de datos fue implementado a través de un protocolo en el que se buscó a 10 voluntarios para adquirir señales biológicas de los mismos mientras conducían un simulador de manejo de vehículos

“Esto fue así con la finalidad de recolectar señales y videos de los mismos presentando signos de somnolencia mientras manejaban. Para lo cual debieron seguir un protocolo de preparación antes, con la finalidad que les dé sueño durante las pruebas. Debieron dormir muy poco la noche anterior a la prueba, no consumir alcohol, ni energizantes, ni medicamentos que puedan alterar el sueño y almorzar una comida rica en carbohidratos para que sientan aún más el cansancio cuando manejaran”, expresó la flamante Bioingeniera.

Bioingienería

Según detalló, durante las pruebas los voluntarios manejaron durante dos horas el simulador siguiendo una ruta programada como si fuera un GPS normal. “El laboratorio donde lo hacían estaba a oscuras y en silencio. Mientras tanto, se colectaron señales biológicas a los mismos con el fin de detectar episodios de somnolencia”.

En cuanto a los resultados Ailin añadió que se observó que no todos presentaban las mismas particularidades para dormir. "En algunos casos se estaban durmiendo y se veían las ondas de sueños en los registros, y otros que estaban despiertos y a simple vista no se dormían, pero generaban ondas de sueño. Por eso hay que destacar que no todos responden de manera igual y es importante que la somnolencia se detecte antes de dormirse", agregó la profesional

La idea del trabajo final es poder brindar una herramienta libre y gratuita para los investigadores que necesitan señales como estas para poder crear detectores de sueño que sirvan a los conductores en general y también a aquellos que trabajan manejando por largas jornadas, como son los colectiveros o choferes de camiones.“Así se evitarían grandes siniestros viales que han ocurrido debido a la somnolencia, esto es un problema universal. Varias fundaciones como Luchemos por la vida o CESVI han hecho pedidos para que se investigue más sobre este tema y se brinden soluciones tecnológicas para alertar a los conductores antes de que se queden dormidos o que directamente se les apague automáticamente el motor con el fin de evitar consecuencias graves", añadió la profesional.

La tesis fue realizada en el Gabinete de Tecnología Médica de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ y fueron Asesorados por 4 investigadores del CONICET: Garces Agustina, DelAquila Carlos, Orosco Lorena y Cañadas Gabriel