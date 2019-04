Sandra Barceló: "Las medidas del gobierno nacional no atacan al problema y podría haber desabastecimiento"

Sandra Barceló en comunicación con sanjuan8.com dijo que básicamente el congelamiento del precio de los 60 productos es meramente una "expresión de deseo". "No se ataca a la inflación, ni a la falta de consumo y hay que tener en cuenta que la gente no compra porque no tiene dinero", añadió la funcionaria a este diario.





Mientras tanto aconsejó que los sanjuaninos se sumen a la aplicación "Compre Bien" y compare los precios de los productos en diferentes almacenes locales. Por otra parte, Roberto Gattoni, ministro de Hacienda, apuntó contra el anuncio y advirtió que es muy poco inteligente plantear un acuerdo con 20 días de anticipación", con probabilidad de que haya especulación y remarcación de precios. "Venimos desde mediados de marzo hablando. Estas medidas en el fondo no sirven, porque hemos probado controles y congelamientos de precios, que terminan en desabastecimientos o en precios marginales", remarcó.





Defensa del Consumidor controlará los precios





Barceló dijo que hasta el momento esta repartición no tiene potestad para controlar los precios de los 60 productos. "Aún no tenemos una bajada de línea para salir a supervisar los precios", añadió.