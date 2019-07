"San La Cumbia", el esperado nuevo disco de King of Banana

San La Cumbia, segundo trabajo discográfico de la banda, tiene 11 canciones. Fue coproducido por Lukas Brander y King of Banana y grabado en El Espejo estudio de audio, con la autoría de las letras de Cristian Espejo.

King of Banana, la máquina de hacer cumbia, sacó su esperado nuevo disco "San La Cumbia". Ya está en todas las plataformas digitales para que lo descargues y lo lleves con vos a todos lados.

Las canciones de este nuevo disco, son: Este verano; San La Cumbia; King of Banana; La Cumbia del Campeón; Tanto Daño; Voy a Buscarte; Chica Rebelde; La Última Noche; La Celosa; Después de un Golpe; y Nuevo Amor.

El grupo nació en 2008 y está integrado por músicos de destacada trayectoria en la provincia de San Juan: Andrés Dech en bajo, Cristian Espejo en guitarra y voz, Facundo Gaillez en percusión y voz, Jano Molina en charango y voz, Coco Díaz en congas, Jesús Ortega en wiro y Fernando Recio en teclados. Entre las canciones más destacadas de King of banana suenan títulos como Vamos pa la playa, A dónde vas, Último tren a Londres, No me olvides, pertenecientes a su disco Con sentimiento.