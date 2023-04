San Juan y otras provincias retoman los juicios de Lesa Humanidad

El megajuicio III está a cargo del Tribunal Oral Federal de San Juan, conformado por los jueces Alberto Daniel Carelli, Gretel Diamante y Paula Marisi. Interviene el fiscal General Dante Vega. El debate tiene como acusados a 35 personas: 20 ex militares; 14 ex integrantes de la policía provincial y el ex fiscal federal Juan Carlos Yanello. Si bien varios de los hechos ya fueron ventilados en los juicios anteriores, en éste se juzgarán otros episodios que alcanzan a 15 nuevas víctimas, totalizando más de 150. Entre ellos, los de la causa conocida como “Fusilamientos”. Los demás hechos que llegaron a esta instancia son privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, 22 desapariciones forzadas y delitos contra la integridad sexual como violaciones y abusos.