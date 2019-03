San Juan y Mendoza no se ponen de acuerdo con el porcentaje de la cosecha que irá a mosto

En Conexión Agro de radio Nihuil, Alfredo Aciar Jefe de Gabinete del Ministerio de Economía de Mendoza, sostuvo que en febrero se realizó la primer reunión técnica para analizar la cosecha y para analizar los números y ahí se barajaron los primeros números de ambas provinicias pero hasta ahora "No nos hemos puesto de acuerdo en el porcentajes", detalló Aciar.





Según el jefe de Gabinete del Ministerio de Economía: "Los sanjuaninos pidieron 45 por ciento primero, pero Mendoza no puede cubrir ese porcentaje porque no tiene estructura productiva. Esto fue para la Vendimia. Luego seguimos conversando y la última versión fue 35 por ciento pero en el medio sufrimos una importante granizada en la zona este, también tuvimos una menor cosecha para la producción de mosto. Entonces nuestra propuesta era por debajo de 30 por ciento, San Juan insiste con el 35, postura que nos parece excesiva porque no llegamos porque no tenemos esa cantidad de uva. Ahí estamos", detalló el funcionario.





A pesar de que no llegaron a un acuerdo, Aciar manifestó su deseo de acordar con sus pares sanjuaninos. "Queremos cerrar el tema. Me voy a juntar con el gobernador Alfredo Cornejo para ver si hay alguna última instancia. En una de esas entre los gobernadores se ponen de acuerdo, si no tenemos esto el lunes ya no tiene sentido porque nosotros ya estamos cosechando las uvas que van con destino a mosto", completó.