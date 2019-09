San Juan y Córdoba se comprometieron a unirse por el crecimiento del turismo 

El gobernador cordobés, Juan Schiaretti, quien calificó a Sergio Uñac de "querido amigo y compañero, gran gobernador de San Juan", llegó a la provincia para firmar un acta compromiso con el objeto de impulsar el crecimiento turístico sanjuanino. "La promoción del turismo es una tarea conjunta", admitió.

















El mandatario cordobés propinó halagos a los atractivos turísticos y remarcó que "para su gusto, no hay otro valle cordillerano como Ischigualasto". "Es el mejor", dijo. "A los cordobeses nos encanta San Juan por todo lo que tiene, por eso no me extraña que el 36% de los turistas que llegan sean cordobeses".