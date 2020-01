Alerta en San Juan porque el calor representa un alto perjuicio en la salud

Calor extremo. Eso es lo que pronosticó el Servicio Meteorológico para este fin de semana en San Juan. Por estas horas, la máxima sube alcanzando los 38,6ºC en su última actualización de informe, a las 15, con expectativa de que pueda tocar los 40ºC, durante la siesta.

El sol golpea fuerte y ese es otro punto a tener en cuenta. Mientras tanto, meteorología marca que sólo San Juan y el norte de Mendoza, muy cerca del límite con esta provincia, presentan un alto extremo en los efectos sobre la salud, por el calor.

Esto quiere decir que hay que tomar todas las precauciones del caso. Evitar las exposiciones al sol, no transitar por la calle con ropa oscura, usar gorras o pañuelos que cubran la cabeza, etc. Y por supuesto, no olvidar la hidratación constante.