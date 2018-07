San Juan, otro país

En su última edición "Prensa GeoMinera" informó que Fortescue Metals Group, una empresa líder en la industria del hierro reconocida por ser la cuarta productora mundial de hierro, eligió a el ex capitán de los Pumas, Agustín Pichot, para representar a la empresa en Argentina y América latina. En los últimos 15 años esta empresa supo convertirse líder en la industria de infraestructura de clase mundial y con valiosos activos mineros en Pilbara, Australia Occidental.

Fortescue se ha convertido en uno de los mayores productores mundiales de mineral de hierro y ha sido reconocido como el proveedor de menor costo de mineral de hierro por vía marítima en China en noviembre de 2016 según lo certificado por Metalytics Resource Sector Economics.

Fortescue posee y opera operaciones integradas que abarcan tres sitios mineros en Pilbara, los cinco atracaderos Herb Elliott Port en Port Hedland y el ferrocarril de transporte pesado más rápido del mundo. Una extensión natural de nuestra cadena de suministro, la flota de ocho Fortescue Ore Carriers fue diseñada para complementar la eficiencia líder de la industria del puerto de Fortescue.

Esta empresa ha implementado con éxito la tecnología de transporte autónomo CAT (AHS) en Solomon Hub desde 2012, logrando una mejora del 20% en la productividad.

En el año fiscal 2017, anunciaron la expansión de AHS en las minas Kings Valley y Firetail para mejorar aún más la productividad en todo el sitio.

El desembarco de Fortescue a San Juan es una gran posibilidad que baraja la empresa debido a que la provincia se presenta con cuentas del Estado claras y una política minera que la avala, especialmente también porque en el concierto Nacional es una de las pocas provincias que pueden mostrar ese logro. La gran mayoría no pasa del rojo fiscal y las que mejor se presentan como emergentes (Buenos Aires, Mendoza), por usar un término muy actual; tienen gran ayuda del Gobierno Nacional para serlo. San Juan tiene equilibrio por mérito propio y eso muy pocos los pueden ostentar.

Hace poco, Agustin Pichot mantuvo reuniones con el Gobernador Uñac con la intención de presentar credenciales y para avanzar en los proyectos mineros que la provincia tiene por licitar o recuperar. Lo llamativo del caso es que esas credenciales se presentaron en San Juan y en segundo plano irán al resto de las provincias mineras. San Juan marca diferencia.

Lo mismo sucede con la Obra Pública. La Nación frenó los trabajos en el Aeropuerto y en ruta 40, y la provincia ya le solicitó que le permita avanzar sobre ellos a cambio del reintegro de lo invertido a futuro pero sobre eso no hay respuesta. Aquí bien podemos suponer que hay una clara especulación porque no se destaque la figura de Uñac por sobre la de Macri, las elecciones del año que viene son la razón.

En medio de la zozobra del dólar, la inflación y el vaivén económico de estos días, San Juan aparece como una excepción valiosísima; y está claro que es un Tesoro que le permite a Uñac transitar un camino seguro que le impone un sello personal a su gestión y los más importante, abre expectativas de trabajo, la única posibilidad de que un Estado funcione, y que ese trabajo dinamice la economía.

Ahora resta avanzar con paso firme y siempre tener presente que nuestra realidad es fruto también de un pasado desastroso que nos llevó a estar cinco meses en cesación de pagos, con los empleados públicos en la calle y con un sector privado atado. Hoy el camino está señalado y es la gran oportunidad histórica para trascender en cada hogar sanjuanino, para que no falte el sustento, al no faltar hay educación salud y comercio. Siempre recordamos que un pueblo que no valora su pasado, enajena su porvenir. Qué gran verdad.