San Juan no adhiere al protocolo de armas porque quiere discusión en el parlamento

Una nueva grieta se instauró luego de que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, permitiera que la Policía Federal pueda abrir fuego en caso de que un sujeto sospechoso, que porte arma o simil armas, represente peligrosidad. Las provincias están fijando posición y, por el momento, sólo Buenos Aires y Mendoza dieron el visto bueno, aunque esta última lo hizo de manera protocolar. Sin embargo, San Juan no estará dentro de ese listado, porque primero quiere discusión parlamentaria.









Lo dijo el gobernador Sergio Uñac, en la mañana del jueves, respaldando los dichos anteriores vertidos por el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, quien se expresó sólo para un medio nacional, pese a la insistencia de este medio por tener su palabra. Lo que manifestó Baistrocchi fue una postura clara sobre su pensamiento: "No vamos a adherir. Estamos de acuerdo con toda norma que le dé herramientas para trabajar bien a nuestras fuerzas de seguridad. Pero no de la forma que lo han sacado, de manera inconsulta y sin respaldo legal válido", declaró.













Esta afirmación fue reconocida por el propio gobernador, quien de manera escueta respondió a la prensa la pregunta del millón. "Me parecieron atinadas las declaraciones del ministro de Gobierno. El fondo de la cuestión hay que discutirlo, me parece que no hay que sacarlo por resolución. Merece una discusión que tiene que ir al parlamento y desde el parlamento, con todo el soporte jurídico necesario, establecer los cambios que sean necesarios", dijo el mandatario.