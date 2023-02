San Juan, la provincia que más porcentaje salarial acordó en el país

El tercer mejor acuerdo, en cuanto a porcentajes preestablecidos, fue de CABA con el 60% en tramos (14% en febrero, 6% en abril, 10% en junio, 10% en agosto, 10% en octubre y 10% en diciembre).

Lo que hay que aclarar es que estos incrementos no se han efectuado bajo las mismas condiciones. Algunas provincias han realizado aumentos hasta mayo, por ejemplo, con la promesa de volver a sentarse a negociar luego; tal es el caso de Mendoza, que cerró un 15% en marzo acumulado y aún no habla de nuevos incrementos. Otras, han acordado un porcentaje con la activación posterior a la cláusula gatillo (en base a la inflación) y por último, están aquellas provincias que no han llegado a acuerdo aún.