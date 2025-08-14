"
San Juan invertirá $150 millones en 10 proyectos científicos de alto impacto

En la final del programa Apoyarnos en la Ciencia, se seleccionaron diez propuestas con alto impacto estratégico para la provincia. Cada una obtuvo $15 millones para su desarrollo.

En el auditorio Emar Acosta, ubicado en el Anexo de la Legislatura, se realizó la instancia final del Pitch Deck del programa Apoyarnos en la Ciencia, impulsado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El objetivo de esta iniciativa es promover la transferencia de conocimiento hacia soluciones estratégicas que puedan generar impacto y proyección en San Juan, incentivando a los equipos de investigación a consolidar modelos de negocio escalables y con potencial de empleo calificado.

En esta etapa, participaron 16 equipos pertenecientes a diversas instituciones científico-tecnológicas de la provincia. Tras la evaluación de un jurado especializado, se seleccionaron diez ganadores: Geocobre, Agromicrolab, ReSeed, Momento Residencia, CirculaB, Laboratorio de Innovación en Formulaciones Medicinales y Cosméticas, Andesmente, Bio Pelet, Hydrox y NanoDust.

Cada uno de estos proyectos recibió un financiamiento de $15 millones otorgado por la Secretaría, totalizando una inversión de $150 millones. Los seis equipos que no resultaron ganadores podrán acceder a becas para incubar sus propuestas en el CECI.

Este evento fue el cierre de un proceso que comenzó a inicios de año con capacitaciones especializadas en modelos de negocio para investigadores. En total, 40 equipos participaron en la etapa formativa, fortaleciendo sus capacidades para transformar el conocimiento en soluciones aplicables al sector productivo.

La ceremonia de premiación contó con la presencia del ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Germán Von Euw; y el director de Promoción de la Actividad Científica y Tecnológica, Federico Ramos.

La moderación estuvo a cargo de Federica Mariconda, jefa de Asesores, y el jurado estuvo integrado por Ricardo Palacio (UISJ), Rosario Ahumada (especialista en el sistema emprendedor), Claudio Alessio (doctor en filosofía y experto en innovación y tecnología), Nicolás Valentino (divulgador tecnológico y coordinador de la Universidad Siglo XXI) y Juan Pablo Mendoza (Coordinador General de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNC).

