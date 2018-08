San Juan implementa medidas interministeriales para tratar la Educación Sexual

El objetivo es que el tema sexual sea abordado tanto desde el área de la Salud, la Educación y el Desarrollo Humano. La intención es crear una serie de medidas que involucre a dichas áreas y crear un plan para desarrollar en diferentes sectores como el escolar, la comunidad en general, los centros de atención primaria, entre otros.





La temática sexual tiene un tabú muy fuerte que muchas veces provoca que la información relacionada al contenido no sea bien interpretada. Esto también se da en la interacción entre padres e hijos, la vergüenza, el pudor, el no saber a qué edad comenzar hablar sobre el tema es lo que busca tratarse en este plan de disminución y prevención del embarazo no intencional.





El fácil acceso a internet, por parte de los adolescentes, es lo que ha originado que muchas de las acciones a realizarse sean pensadas para esta plataforma. La idea es diseñar una app que contenga información proporcionada por asociaciones científicas como: médica, pediatría, ginecologíca y medicina familiar. Esto también se extenderá a Educación y Desarrollo Humano.





Otro punto importante es reforzar la implementación de anticonceptivos para controlar los embarazos adolescentes. Actualmente se viene usando el anticonceptivo subdérmico en jóvenes de 14 a 18 años. Pero al haber disminuido la edad de iniciación sexual se está evaluando aumentar esta franja etaria de 13 a 24 años. También se apunta a que a pesar de los rangos de edad se entienda que las niñas pueden por voluntad propia, sin el consentimiento de los padres, pedir que se les aplique el método de seguridad que deseen. Claro que el objetivo es que la figura de un adulto siempre sea la del acompañamiento y el entendimiento.





Aún no hay fecha definida del lanzamiento de dicho plan, pero el trabajo está avanzado y la intención política del Estado provincial es que se concrete pronto.